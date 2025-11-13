Naši Portali
2,6 PREMA RICHTERU

Treslo se usred noći: Slab potres kod Petrinje

Seizmološka skužba HR
Autor
Robert Jurišić
13.11.2025.
u 08:35

Potres se osjetio u široj okolici Petrinje, na potezu od Gline do Siska

Noćas, 13. studenog 2025. godine u 3 sata i 2 minute seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom 5.5 km jugoistočno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u široj okolici Petrinje, na potezu od Gline do Siska, javlja Seizmološka služba.
Ključne riječi
Petrinja potres

