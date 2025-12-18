Pokopana najmlađa žrtva pokolja na plaži Bondi: 'Nadam se da je sada anđeo'

Obitelj najmlađe žrtve pucnjave na Bondiju, Matilde, pozvala je zajednicu da ne dopusti da njezina smrt potakne bijes, dok su je u četvrtak pokapali. Matilda je bila među 15 ljudi koji su ubijeni hicima kada su dva napadača otvorila vatru na događaju povodom početka Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu u nedjelju.

Govoreći za BBC na Matildinom sprovodu, njezina teta Lina Chernykh rekla je da je židovska zajednica u pravu što želi više akcija za suzbijanje antisemitizma – i ona to želi. Ali je rekla da je Matilda bila radosno dijete koje je svuda širilo ljubav i pozvala zajednicu da u njezinu čast učini isto.

„Uzmi svoj bijes i... samo širi sreću i ljubav i sjećanje na moju divnu nećakinju“, rekla je gospođa Chernykh. „Nadam se da je možda sada anđeo. Možda će poslati neke dobre vibracije svijetu“, dodaje. Vođe židovske zajednice u posljednjim su danima sugerirale da je tragedija bila neizbježan rezultat borbe Australije s rastućim antisemitizmom. Napad u nedjelju bio je najsmrtonosniji incident u zemlji od 1996., kada je napadač ubio 35 ljudi tijekom masakra u Port Arthuru. Ožalošćeni, uključujući guvernerku generalnu Sam Mostyn i premijera Novog Južnog Walesa Chrisa Minnsa, ispunili su obred u Sydneyu, noseći broševe i naljepnice s pčelama kao počast djevojčici koja ih je obožavala.

Michael i Valentyna dali su svojoj kćeri ime po pjesmi Waltzing Matilda, kao počast zemlji u kojoj je njihova ukrajinska obitelj pronašla sigurnost. „Ona pleše valcer s anđelima“, rekao je Minns, čitajući pjesmu u njezinu čast.

Rabin Yehoram Ulman, koji je vodio obred, morao je zastati i pribrati se dok je odavao počast Matildinom kratkom životu. „Tragično, tako potpuno okrutno, nezamislivo ubojstvo mlade Matilde nešto je što za sve nas kao da nam je vlastita kći oduzeta“, rekao je. Na obredu se čulo kako je živjela s ljepotom, dobrotom i pravednošću. „Židovi... vjeruju da smrt nije vječna... nije zato što smo naivni“, rekao je rabin Ulman. „Govorim vam s apsolutnom uvjerenošću da razdvajanje od Matilde nije zauvijek.“

Ipak, priznao je da njegove riječi vjerojatno pružaju malo utjehe – nešto što previše dobro zna. Dan ranije, rabin Ulman govorio je na sprovodu svog vlastitog zeta, rabina Elija Schlangera, koji je također ubijen u napadu na Bondiju. „Vi mi dajete snagu u trenutku kada i vama treba snaga. I ja pokušavam učiniti isto“, rekao je Matildinim roditeljima, koji su jecali u prvom redu.

Gospođa Chernykh ranije je rekla da je obitelj shrvana. „Gledam njihova lica i ne znam hoće li ikada više biti sretni“, rekla je o Matildinim roditeljima. Matildina mlađa sestra, od koje je bila „nerazdvojna“, slomljena je i zbunjena, rekla je. „Nema dovoljno suza da plače“, kazala je.