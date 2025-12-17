Nadbiskup Kutleša: 'Da su mnogi šutjeli, ne bi bilo toliko dezinformacija u slučaju časne sestre'

Na Badnjak će zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražen Kutleša prvi put predvoditi misno slavlje u obnovljenoj zagrebačkoj katedrali. U razgovoru za Dnevnik HRT-a osvrnuo se na obnovu katedrale, stanje u društvu, okupljanja molitelja na Trgu bana Jelačića, medijske dezinformacije te problem zlostavljanja u Crkvi.

Govoreći o obnovi katedrale, Kutleša je istaknuo snažno zajedništvo Crkve, države i struke. Posebno je naglasio doprinos Građevinskog fakulteta, podsjetivši da je riječ o prvoj gotičkoj katedrali u ovom dijelu Europe koja se obnavljala nakon potresa.

„Hrvatsko znanje na kraju je nagrađeno i svjetskim priznanjima“, rekao je za HRT. Naglasio je kako katedrala nije samo središnja crkva nadbiskupije, nego i snažan kulturni simbol Zagreba i cijelog hrvatskog naroda.

Kutleša smatra da slika društva nije onoliko negativna kako se često prikazuje u medijima. „Ne treba stalno isticati ono što nas razdvaja, nego ono što nas povezuje“, poručio je, naglasivši važnost dijaloga, osobito u vrijeme Adventa i Božića. Istaknuo je da Crkva ima važnu ulogu u povezivanju različitih društvenih skupina te upozorio na pokušaje njezina isključivanja iz javnog prostora. „Crkva je faktor izgradnje jedinstva društva“, rekao je.

Komentirajući inicijative za izmještanje molitelja s Trga bana Jelačića, Kutleša je istaknuo da su trgovi u demokracijama mjesta susreta i različitih mišljenja. „Svaki građanin ima pravo na javno okupljanje u skladu sa zakonima“, rekao je, dodavši da zabrane često proizvode dodatne podjele. Naglasio je da ne vidi okupljanja molitelja kao usmjerena protiv prava žena ili feminizma te poručio da se sloboda i demokratska dostignuća moraju štititi.

Osvrnuvši se na rasprave oko vjerske simbolike na velikim javnim događajima, Kutleša je poručio da ne vidi bogohuljenje, nego važnost okupljanja velikog broja ljudi. „Ako u drugome vidimo neprijatelja, društvo se raspada. Potrebni su nam pozitivni javni govori, a ne stalni napadi“, rekao je.

Komentirao je i slučaj sa časnom sestrom u Zagrebu, istaknuvši žaljenje zbog širenja netočnih informacija. „Ako nemamo provjerene informacije, bolje je pričekati“, rekao je, naglasivši važnost povjerenja u institucije i odgovornog izvještavanja. Govoreći o problemu pedofilije u Crkvi, Kutleša je istaknuo da je zaštita djece apsolutni prioritet. „Tu nema tolerancije“, poručio je, navodeći preventivne mjere, edukacije i jasno definirane postupke u slučaju zlostavljanja. Naglasio je da biskupi mogu suspendirati svećenike i onemogućiti im rad s maloljetnicima, dok kaznenu odgovornost utvrđuju državne institucije.

Kutleša je potvrdio da je papi Lavu XIV. upućen službeni poziv za dolazak u Hrvatsku. „Sveti Otac pokazuje interes, ali zbog ratova u svijetu Hrvatska trenutačno možda nije prioritet“, rekao je, dodavši da vjeruje kako će se posjet dogoditi u budućnosti.