Spašene tisuće života. Novi potez države u borbi protiv raka dojke

Na 19. godišnjicu pokretanja Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje raka dojke, večeras je predstavljena nova kampanja tog programa, jednog od najvažnijih u borbi protiv ove bolesti u Hrvatskoj. Cilj je povećati odaziv žena na preventivne preglede. Istraživanja u Europi pokazuju da kvalitetne medijske kampanje mogu povećati odaziv na preventivne preglede za čak 40%, a u Hrvatskoj je odaziv na ovaj program bio najveći od svih programa ranog otkrivanja raka, čak veći i od prosjeka EU.

- Jedan od ključnih ciljeva nacionalnog preventivnog programa jest proširenje dobne granice za mamografske preglede. Do sada su žene pozivane na pregled od 50. godine života, no od ove godine program se širi i na žene od 45 godina. Ovaj pomak je nužan jer se rak dojke sve češće dijagnosticira i kod mlađih žena. Povećanjem dobne granice program želi obuhvatiti veći broj žena i još učinkovitije smanjiti smrtnost, a kvalitetne medijske kampanje mogu povećati odaziv na preventivne preglede za čak 40 posto - rekao je prof. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

U Hrvatskoj je već provedeno više od 2,5 milijuna mamografskih pregleda, a otkriveno je više od 10 tisuća slučajeva raka dojke, uglavnom u ranim fazama kada su šanse za uspješno liječenje najveće. Prema riječima stručnjaka, ovaj program je pomogao u spašavanju mnogih života jer se rak otkriva i liječi dok je još u fazi kada terapija daje najbolje rezultate. Rak dojke je najčešći oblik raka među ženama, s više od 3000 novih slučajeva svake godine. Smrtnost od raka dojke značajno je smanjena, a podaci pokazuju da je u posljednjih devet godina smrtnost pala za 30%. To je veliki uspjeh, koji se pripisuje naporima u prevenciji, ranom otkrivanju, naprednoj dijagnostici i terapiji.

Dijagnostika i terapija raka dojke značajno je napredovala tokom posljednjih godina. Osim mamografije, koja je i dalje ključna metoda, žene s gustim dojkama koje imaju veći rizik od razvoja raka dojke, dodatno se pregledavaju ultrazvukom, što povećava mogućnost otkrivanja raka u ranim fazama. Također, za žene s vrlo gustim dojkama preporučuje se mamografska rezonanca dojke sa kontrastom, najosjetljivija metoda za detekciju raka dojke.

Genetsko testiranje omogućava rano otkrivanje kromosomskih abnormalnosti, poput mutacija gena BRCA1 i BRCA2, koji povećavaju rizik od raka dojke i jajnika. - Žene koje su genetski pozitivne na ove mutacije mogu poduzeti preventivne mjere, uključujući učestalije preglede i specifične terapijske protokole. Takvo testiranje, koje je do nedavno bilo ograničeno, sada je dostupno u više zdravstvenih ustanova i predstavlja veliki korak prema personaliziranoj medicini - kazao j e prof. Boris Brkljačić, predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

Poruka svim ženama je da se redovito odazivaju na preventivne preglede, istakla je ministrica Irena Hrstić. - Prevencija je ključ, a rane faze raka mogu se uspješno liječiti. Također, važno je da žene brinu o svom zdravlju i potiču druge da učine isto, jer briga o zdravlju ne koristi samo njima, već i njihovoj obitelji i zajednici - poručila je ministrica.