Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ALARM NA OBALI

Jak potres pogodio Japan, izdana upozorenja za Tsunami: 'Odmah se sklonite'

Tsunami warning issued in Japan
Foto: /NEWSCOM
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 11:06

Nacionalni javni emiter NHK potvrdio je da su već zabilježeni mali valovi tsunamija u priobalnim vodama

Japan je pogodio jak potres magnitude 6,7 u priobalnom području sjevernog Japana, što je dovelo do izdavanja upozorenja na tsunami za obalu prefekture Iwate. Potres se dogodio oko 17:03 po lokalnom vremenu u vodama pokraj Iwatea.

Japan Meteorološka Agencija (JMA) upozorila je da bi ova seizmička aktivnost mogla izazvati tsunami visine do jednog metra, te savjetovala stanovnicima da se udalje od obalnih područja jer valovi mogu stići odmah. Nacionalni javni emiter NHK potvrdio je da su već zabilježeni mali valovi tsunamija u priobalnim vodama. Ipak, prijenosi uživo u početku su pokazivali mirno more, piše The Japan Times. 

Regija je i dalje osjetljiva na potrese u moru zbog razornog potresa magnitude 9,0 i katastrofalnog tsunamija iz 2011. godine, kada je poginulo ili nestalo oko 18.500 ljudi. Ta katastrofa također je izazvala topljenje nuklearnih reaktora u Fukušimi, što je označilo najveću krizu u Japanu od Drugog svjetskog rata. Japan je jedno od najsnažnije seizmički aktivnih područja na svijetu jer se nalazi na Pacifičkom "Vatrenom prstenu". Arhipelag, u kojem živi oko 125 milijuna ljudi, svake godine osjeti oko 1.500 potresa, iako su većina njih blagi.

Ključne riječi
tsunami potres Japan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja