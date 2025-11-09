Jak potres pogodio Japan, izdana upozorenja za Tsunami: 'Odmah se sklonite'

Japan je pogodio jak potres magnitude 6,7 u priobalnom području sjevernog Japana, što je dovelo do izdavanja upozorenja na tsunami za obalu prefekture Iwate. Potres se dogodio oko 17:03 po lokalnom vremenu u vodama pokraj Iwatea.

Japan Meteorološka Agencija (JMA) upozorila je da bi ova seizmička aktivnost mogla izazvati tsunami visine do jednog metra, te savjetovala stanovnicima da se udalje od obalnih područja jer valovi mogu stići odmah. Nacionalni javni emiter NHK potvrdio je da su već zabilježeni mali valovi tsunamija u priobalnim vodama. Ipak, prijenosi uživo u početku su pokazivali mirno more, piše The Japan Times.

Regija je i dalje osjetljiva na potrese u moru zbog razornog potresa magnitude 9,0 i katastrofalnog tsunamija iz 2011. godine, kada je poginulo ili nestalo oko 18.500 ljudi. Ta katastrofa također je izazvala topljenje nuklearnih reaktora u Fukušimi, što je označilo najveću krizu u Japanu od Drugog svjetskog rata. Japan je jedno od najsnažnije seizmički aktivnih područja na svijetu jer se nalazi na Pacifičkom "Vatrenom prstenu". Arhipelag, u kojem živi oko 125 milijuna ljudi, svake godine osjeti oko 1.500 potresa, iako su većina njih blagi.