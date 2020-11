Opasno se trese režim u Sjevernoj Koreji: Smaknuća, nestašice i Kimovo pokajanje

Naš narod mi je ukazao povjerenje visoko kao nebo i duboko kao more, ali nisam bio uvijek u stanju dati mu zadovoljavajuće odgovore, kazao je u listopadu sjevernokorejski diktator Kim Jong-un (36) uz suze tijekom obilježavanja 75. godišnjice Korejske radničke stranke, koja je, dakako, na vlasti.

Spomenuo je svoje prethodnike Kim Il-sunga, svoga djeda koji je nazivan Veliki vođa jer je osnovao državu i Korejsku radničku partiju, i svoga oca Kim Jong-ila, koji je pak naslijedio svoga oca i bio nazivan Dragi vođa. Kim Jong-un istaknuo je kako je trebao nastaviti njihov put, ali i dodao da njegovi napori i njegova iskrenost nisu bili dovoljni da oslobode ljude Sjeverne Koreje od životnih teškoća.

Treći Kim u dinastiji je, kako prenosi The Korea Times, tada izrazio žaljenje što nije uspio omogućiti bolji standard građanima Sjeverne Koreje. Ta izjava otkriva sadašnju situaciju u toj azijskoj državi. Ostala je slikovitost izražavanja metaforama (povjerenje visoko kao nebo i duboko kao more), ali je pridodao i suze i priznanje da nije uspio osloboditi ljude od životnih tegoba. Bilo je to na polovici govora. Kim je potom skinuo naočale i obrisao suze.

Vidljiv je pritisak kojem je podvrgnut u ovo vrijeme pandemije COVID-19. Spomenuo je koronavirus, sankcije kojima je izložena Sjeverna Koreja zbog svoga nuklearnog naoružanja, ali i prirodne katastrofe (poplave) i teškoće s kojima se zemlja treba boriti.

Dozvola za sivu ekonomiju

– Može se naslutiti da je Kimovo vodstvo pod velikim pritiskom. U govoru je upotrijebio izraze kao što su “veliki izazovi”, “bezbrojna iskupljenja” i “katastrofe bez premca u povijesti”. To pokazuje da prolazi kroz teškoće u vladanju i strahuje da bi ljudi mogli postati uznemireni i pasti pod utjecaj tih teškoća – drži direktor odjela za Sjevernu Koreju pri korejskom Institutu za nacionalno ujedinjenje Hong Min. Prema onome što je kazao moglo bi se zaključiti da je stabilnost Kimova režima poljuljanja – zaključuje Hong.

Na vojnoj paradi u povodu 75. godišnjice Korejske radničke stranke prvi je put prikazana nova interkontinentalna raketa, kao i rakete koje mogu biti lansirane s podmornica. No, ima i vojnih stručnjaka koji drže kako bi to mogli biti samo modeli raketa koje tek treba razviti. Čini se da je nastavljeno potenciranje oružanih kapaciteta Sjeverne Koreje nakon stanke zbog tzv. nuklearne diplomacije sa SAD-om. U Pjongjangu su se nadali kako će poslije susreta američkog predsjednika Trumpa s Kimom 2018. biti ublažene sankcije, ali SAD nije odstupio ni korak.

Pokazivanje nove rakete znači, procjenjuju u SAD-u, da Sjeverna Koreja nastavlja trošiti na oružje umjesto da ulaže u gospodarstvo. Pjongjang je na granici s Kinom i Južnom Korejom pooštrio mjere protiv krijumčara robe i životnih dobara. Osnovana je jedinica vojnika i agenata tajne službe za suzbijanje takve trgovine. Viđen je i dim iz zgrade u gradu Sinuiju na granici s Kinom i pretpostavlja se da je tu uništena roba proizvedena u Južnoj Koreji. Kazna za takva djela krijumčarenja je smrt, ali navodno je režim u Pjongjangu izrekao kazne plaćanja globe od 150 do 3000 dolara.

To pokazuje određenu toleranciju režima prema crnom tržištu na granicama. Ta nelegalna trgovima znatno je smanjena zbog koronavirusa, ali je i legalna trgovina s Kinom, praktički jedinim partnerom Pjongjanga, više nego prepolovljena, pa milijuni sjevernokorejskih građana ostaju bez dovoljno kućnih potrepština. Sjevernokorejske obitelji navodno su smanjile potrošnju za jednu trećinu u prvih devet mjeseci ove godine, a mnogi su stvorili male zalihe hrane za iduće mjesece koji će, čini se, biti još teži. U prvih devet mjeseci ove godine trgovinska razmjena s Kinom smanjena je za 70 posto. Uvoz iz Kine smanjen je za 73 posto, na 490 milijuna dolara, a izvoz za 70 posto, na 46 milijuna dolara. Istina, porastao je uvoz iz Rusije, ali uglavnom lijekova, i to za 121 posto.

Tri faktora pada ekonomije

Sjevernokorejska ekonomija žrtva je međunarodnih sankcija koje su smanjile i robnu razmjenu s Kinom, zatvaranja granica zbog pandemije (premda prema službenim podacima Sjeverne Koreje u zemlji nema zaraženih, ali se ne vjeruje u točnost tih podataka), radi čega su pogoršani uvjeti uvoza iz Kine, te poplavama koje su pogodile velik dio zemlje uništivši i mnoge zgrade. Upravo o tim prirodnim nepogodama govorio je i Kim, koji je koronavirus nazvao “zloćudnim virusom”.

Na nedavnom sastanku politbiroa Korejske radničke stranke govorilo se i da se ljudi žale zbog životnih uvjeta, koji ne samo što se ne poboljšavaju, već i stagniraju ili se čak pogoršavaju. Sjeverna Koreja ne može si dopustiti zatvorene granice i sljedeće godine te će se o tome vjerojatno govoriti i na kongresu Radničke stranke koji bi se trebao održati u siječnju. Uz ostalo, kongres stranke održat će se u dane kada će u Bijelu kuću ući nova američka administracija na čelu s predsjednikom Joeom Bidenom, a to bi Kim Jong-un mogao, kako neki predviđaju, “pozdraviti” lansiranjem rakete.

I sjevernokorejska valuta won izgubila je vrijednost u odnosu na dolar čak 22 posto. Mnogi sjevernokorejski građani posjeduju dolare, premda je to zabranjeno, kojima nelegalno kupuju južnokorejsku robu široke potrošnje. Režim u Pjongjangu djelomično je tolerirao takvu trgovinu, ali s koronavirusom i zatvorenim granicama ona je postala nemoguća. U protekla tri mjeseca u Sjevernoj Koreji izvršene su i dvije smrtne kazne.

Južnokorejska tajna služba drži kako je smrću kažnjen jedan funkcionar tržišta novca optužen da je odgovoran za veliku fluktuaciju vrijednosti između wona i dolara. U kolovozu je smrću kažnjen i funkcionar odgovoran za uvoz koji je navodno prekršio zabranu uvoza koju je uveo režim kako s robom u zemlju ne bi ušao i COVID-19. U svakom slučaju, Kim je suzama i riječima koje je izgovorio na obilježavanju 75. godišnjice Radničke stranke pokazao da je Sjeverna Koreja zaista u teškoj situaciji.