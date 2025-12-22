Reportaža iz međimurskog geta: 'Ne treba više ATP Lučko dolaziti. Oružje? Pa, ima ga'

Piškorovec je prvi put osvijetljen božićnim lampicama, koje se na ogradama izmjenjuju s rubljem što se suši na jutarnjoj magli. Na fasadama su izvješene i drvene krunice te raspela. Netko je na metalnu ogradu ispred kuće na kojoj je kućni broj ispisan bojom, kao grafit, jer kuća nije legalizirana, objesio uskrsnog zeca. – Nikad prije nismo imali te lampice. Lijepo je sve uređeno. Slavimo Božić kao i svi ostali katolici – kaže nam Snježan Oršoš (28) dok obilazimo selo koje bije glas "najozloglašenijeg romskog naselja" u koje ni policija ne dolazi bez pojačanja.