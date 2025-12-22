Naši Portali
ROMSKO NASELJE

Reportaža iz međimurskog geta: 'Ne treba više ATP Lučko dolaziti. Oružje? Pa, ima ga'

Autor
Ivica Beti
22.12.2025.
u 18:45

Na ulazu u naselje od lani je Centar za djecu i obitelji, s dječjim igralištem i asfaltiranim sportskim terenom

Piškorovec je prvi put osvijetljen božićnim lampicama, koje se na ogradama izmjenjuju s rubljem što se suši na jutarnjoj magli. Na fasadama su izvješene i drvene krunice te raspela. Netko je na metalnu ogradu ispred kuće na kojoj je kućni broj ispisan bojom, kao grafit, jer kuća nije legalizirana, objesio uskrsnog zeca. – Nikad prije nismo imali te lampice. Lijepo je sve uređeno. Slavimo Božić kao i svi ostali katolici – kaže nam Snježan Oršoš (28) dok obilazimo selo koje bije glas "najozloglašenijeg romskog naselja" u koje ni policija ne dolazi bez pojačanja.

Ključne riječi
neimaština siromaštvo romska naselja Romi

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
19:06 22.12.2025.

Ako je Siniša Hajdaš Dončić mogao dogurati do kandidature za premijera onda je jasno da nema nikakve sustavne diskriminacije Roma.

IS
Ivan.S
19:08 22.12.2025.

Pa nisu romi tu od prije 20 godina.Tu su jako,jako dugo. Kada će se više uklopiti u društvo.?Ne mislim da su svi loši, ali problematični generalno jesu. Treba tu nekakav čvrsti zakon,nema popuštanja,samo tako će se uklopiti u društvo.

Avatar George Michael
George Michael
19:06 22.12.2025.

Mislim da ne želi ni jedne ni druge, ali u nedostatku dobroga, odnosno, boljega, očito bira manje lošije rješenje. Takvo je razmišljanje. Nisam baš sigurna da i sami Romi nisu tome umnogome doprinijeli.

