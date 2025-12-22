Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Kina i Japan u novoj svađalačkoj epizodi, Xi čeka ishod 26. prosinca

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks to media about the government's response to a magnitude 7.6 earthquake that shook Japan's northeast region, in Tokyo
KYODO/REUTERS
22.12.2025. u 17:47

Tokio je u više navrata naznačio da će odgovoriti na bilo kakvu kinesku vojnu akciju protiv Tajvana koja bi ugrozila i sigurnost Japana

Dva ruska strateška bombardera Tu-95 klizila su nebom od Japanskog mora prema Istočnom kineskom moru, na randevu s dva kineska bombardera H-6, pa su zajedno letjeli iznad Tihog oceana. Pridružila su im se još četiri kineska borbena zrakoplova J-16, pa malo svratili do područja između japanskih otoka Okinawa i Miyako. Rusi su potom s dva zrakoplova za rano upozoravanje A-50 i dva borbena zrakoplova Su-30 izvodili vratolomije iznad Japanskog mora. Sve to paradiranje pratili su na radarima Japanci. Ministar obrane Shinjiro Koizumi bio je izravan: "Te zajedničke ruske i kineske operacije bile su jasno zamišljene kao demonstracija sile protiv naše nacije."

Ključne riječi
Tajvan Kina Japan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-18/PXL_220121_31537691.jpg
Premium sadržaj
PIŠE MILJENKO JERGOVIĆ

Korana Svilar i dan kada su nam iščezli hrvatski jezik i književnost

Na svom je fejsbučnom profilu Korana Svilar uputila oproštajno pismo svojim učenicima. Pismo počinje rečenicom: "Danas sam zauvijek prestala biti profesorica Korana." Nije to neki sentimentalan i samosažaljiv oproštaj, kojim bi profesorica žicala pažnju. To je lijepo sročen i brižan tekst, jedna od onih tako rijetkih gesta građanske i ljudske odgovornosti, koje nam katkad pomažu da živimo među ljudima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!