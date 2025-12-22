Kina i Japan u novoj svađalačkoj epizodi, Xi čeka ishod 26. prosinca

Dva ruska strateška bombardera Tu-95 klizila su nebom od Japanskog mora prema Istočnom kineskom moru, na randevu s dva kineska bombardera H-6, pa su zajedno letjeli iznad Tihog oceana. Pridružila su im se još četiri kineska borbena zrakoplova J-16, pa malo svratili do područja između japanskih otoka Okinawa i Miyako. Rusi su potom s dva zrakoplova za rano upozoravanje A-50 i dva borbena zrakoplova Su-30 izvodili vratolomije iznad Japanskog mora. Sve to paradiranje pratili su na radarima Japanci. Ministar obrane Shinjiro Koizumi bio je izravan: "Te zajedničke ruske i kineske operacije bile su jasno zamišljene kao demonstracija sile protiv naše nacije."