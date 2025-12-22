Naši Portali
POREMETILI RAD ZRAČNIH LUKA

Nijemci osnovali posebnu jedinicu za borbu protiv nove opasnosti: Zabilježili su više od 1000 sumnjivih letova

Electronic drone defense at SPECTRA Week
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
1/3
VL
Autor
Deutsche Welle
22.12.2025.
u 15:31

Njemačka je do sada u 2025. godini zabilježila više od 1000 sumnjivih letova dronovima, izjavio je šef njemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) za njemački list Bild u komentaru objavljenom u nedjelju. Šef BKA-e Holger Münch rekao je da ta opažanja dronova predstavljaju „značajnu opasnu situaciju“.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u listopadu da njemačka vlada vjeruje da Rusija stoji iza mnogih opažanja dronova nad njemačkim teritorijem. Münch je za Bild rekao da se ne može sa „100-postotnom sigurnošću“ pretpostaviti da su svi sumnjivi dronovi usmjereni iz Rusije. Međutim, on sumnja da dronovima upravlja državni akter s ciljem izazivanja nesigurnosti u Njemačkoj, piše Deutsche Welle.

Opažanja dronova ove godine poremetila su rad njemačkih zračnih luka, otkazujući letove i uzrokujući probleme putnicima. Zračna luka München, na primjer, zaustavila je operacije kontrole zračnog prometa 3. listopada dok je grad održavao svjetski poznati Oktoberfest. U studenom je Zračna luka Berlin Brandenburg također morala prekinuti operacije na gotovo dva sata zbog neidentificiranih opažanja dronova. Dronovi se povremeno viđaju i nad njemačkim vojnim instalacijama.

Njemački medij Der Spiegel izvijestio je da su 13. listopada viđena četiri drona na njemačkoj vojnoj bazi u sjeveroistočnom gradu Gnoienu, blizu velikog grada Rostocka. Izvješće navodi da su u vrijeme incidenta na bazi u Gnoienu obučavani ukrajinski vojnici. Njemačke vlasti sada nastoje učinkovitije i brže suzbijati bespilotne letjelice.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt otvorio je u srijedu zajednički centar za obranu od dronova (GDAZ) u Berlinu, koji će koordinirati savezne i pokrajinske kapacitete u obrani od dronova.„Zajednički centar za obranu od dronova radi 24 sata dnevno i namijenjen je brzom i koordiniranom odgovoru na sigurnosne prijetnje“, navodi se u izjavi njemačke vlade. „On objedinjuje tehničku stručnost savezne i pokrajinskih vlada, stvarajući snažan okvir za kontinuiranu komunikaciju, zajedničke procjene situacije i koordinirane akcije u obrani od dronova.“

Dobrindt je također osnovao jedinicu za obranu od dronova koja će pomagati zračnim lukama i drugim lokacijama u slučaju incidenata s dronovima.Njemačke oružane snage, Bundeswehr, također su naručile posebne protuzračne tenkove koji su učinkoviti u borbi protiv rojeva dronova.

Ključne riječi
Njemačka dron

