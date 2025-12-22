Trump rehabilitira sirijski režim i Al-Sharau, ali narod i dalje ostaje pod kaznom

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je potpisao izvršnu uredbu kojom se uvode nova ograničenja ulaska u Sjedinjene Američke Države, no nijedna odluka iz tog paketa ne djeluje toliko paradoksalno, politički kontradiktorno i simbolički pogrešno kao potpuna zabrana ulaska sirijskim državljanima. Ta je mjera donesena u trenutku kada Washington ukida sankcije Damasku, briše terorističke oznake i javno izražava povjerenje u sirijsko vodstvo. U tom političkom apsurdu Sirija se pojavljuje u dvostrukoj ulozi: s jedne strane kao država koja se postupno vraća u međunarodni poredak, a s druge kao trajni sigurnosni problem čiji se građani tretiraju kao kolektivna prijetnja. Država se rehabilitira, ali narod ostaje kažnjen.