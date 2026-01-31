Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U HAMBURGU

Tragedija u Njemačkoj: Zgrabio djevojku i povukao je pod vlak, oboje poginuli pred užasnutim svjedocima

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 10:15

Motiv napada i okolnosti tragedije tek se utvrđuju.

U četvrtak navečer na postaji podzemne željeznice u Hamburgu dogodila se tragedija u kojoj su poginule dvije osobe nakon što je muškarac povukao djevojku na tračnice pred dolazak vlaka, prenosi Der Spiegel.

Prema dosadašnjim saznanjima, 18-godišnja djevojka stajala je na peronu i čekala vlak prema centru grada, dok je 25-godišnji muškarac, podrijetlom iz Južnog Sudana, stajao odvojeno. U jednom trenutku iznenada joj je prišao, zgrabio je te je, iz zasad nepoznatih razloga, povukao sa sobom na tračnice upravo u trenutku kada je vlak ulazio u stanicu. Oboje su smrtno stradali na mjestu.

Istragu je preuzeo Odjel za ubojstva, a policija navodi kako zasad nema nikakvih naznaka da su se muškarac i djevojka ranije poznavali. Motiv napada i okolnosti tragedije tek se utvrđuju. Zbog šoka i uznemirujućih prizora brojnim svjedocima pružena je psihološka pomoć. Promet na liniji podzemne željeznice U1 bio je privremeno obustavljen između stanica Wartenau i Wandsbek-Gartenstadt, no od jutra ponovno vozi prema redovnom rasporedu.

Komentara 1

Pogledaj Sve
25
2505M321
11:00 31.01.2026.

Nije mi jasno da nitko u svijetu nije smislio način kako da zaštiti putnike koji čekaju vlak podzemne željeznice od ovakvih incidenata. Nikada ne znaš koji su sve psihopati oko tebe dok na manje od metar stojiš od jame kroz koje prolazi vlak.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!