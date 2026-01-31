Tragedija u Njemačkoj: Zgrabio djevojku i povukao je pod vlak, oboje poginuli pred užasnutim svjedocima

U četvrtak navečer na postaji podzemne željeznice u Hamburgu dogodila se tragedija u kojoj su poginule dvije osobe nakon što je muškarac povukao djevojku na tračnice pred dolazak vlaka, prenosi Der Spiegel.
Prema dosadašnjim saznanjima, 18-godišnja djevojka stajala je na peronu i čekala vlak prema centru grada, dok je 25-godišnji muškarac, podrijetlom iz Južnog Sudana, stajao odvojeno. U jednom trenutku iznenada joj je prišao, zgrabio je te je, iz zasad nepoznatih razloga, povukao sa sobom na tračnice upravo u trenutku kada je vlak ulazio u stanicu. Oboje su smrtno stradali na mjestu.
Am Donnerstagabend hat am Hamburger U-Bahnhof Wandsbek Markt ein Afri Mann eine Frau, die auf dem Bahnsteig wartete, vor einen Zug der Linie U1 gezogen. Beide Menschen kamen ums Leben, jetzt ermittelt die Mordkommission.#Wandsbek #UBahn #U1 pic.twitter.com/n7Y4rZnzKq— Hamburg Online, Nachrichten & News aus Hamburg (@HAMBURGonline) January 30, 2026
Istragu je preuzeo Odjel za ubojstva, a policija navodi kako zasad nema nikakvih naznaka da su se muškarac i djevojka ranije poznavali. Motiv napada i okolnosti tragedije tek se utvrđuju. Zbog šoka i uznemirujućih prizora brojnim svjedocima pružena je psihološka pomoć. Promet na liniji podzemne željeznice U1 bio je privremeno obustavljen između stanica Wartenau i Wandsbek-Gartenstadt, no od jutra ponovno vozi prema redovnom rasporedu.
