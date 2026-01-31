Afera s intimnim snimkama dobila mračan nastavak: 'Tijelo me izdaje... Pokušavaju me navesti na samoubojstvo'

Bivša državna tajnica u crnogorskoj vladi Mirjana Pajković podnijela je ostavku nakon što su u javnost procurile njezine intimne snimke. Kako tvrdi, ne radi se o seks-skandalu, već o političkom pritisku i osveti moćnih pojedinaca, a za cijeli slučaj proziva savjetnika predsjednika države i bivšeg šefa tajne službe Dejan Vukšić. U razgovoru za Face.ba poručila je da se osjeća ugroženo i da strahuje za vlastitu sigurnost. – Teško mi je. Osjećam da me tijelo izdaje, ali moram skupiti hrabrost i javno progovoriti. Postoje noći kada se bojim zaspati jer ne znam što donosi novo jutro. Uznemiravaju me pozivima i porukama. Netko želi da za mene više nema mjesta ni života u Crnoj Gori – rekla je.

Dodaje da pritisci idu toliko daleko da, kako kaže, ima osjećaj da je žele psihološki slomiti. – Pokušavaju me navesti na samoubojstvo. Ovo je gore od prijetnje smrću. Svirepo je i podmuklo – ustvrdila je.Pajković tvrdi da je sve počelo nakon sukoba s Vukšićem, kojega je ranije prijavila zbog prijetnji. – Vukšić mi je govorio da će me progoniti i da će cijela Crna Gora vidjeti moje snimke. Imala sam dovoljno prisebnosti da snimim taj razgovor, jer sam znala s kim imam posla. Da nemam tu snimku, ne bih imala nikakav dokaz – kazala je. Smatra da objava snimki nije privatna stvar, nego „poruka svima koji se usude suprotstaviti moćnicima“, te dodaje da je riječ o „mehanizmu uništavanja života i karijera“.

Prema njezinim riječima, Vukšić je nakon njezine prijave podnio ostavku, ali ne zbog afere, već zbog prijetnji koje mu je pripisala. Tvrdi i da je više od stotinu ljudi koji su joj dali podršku na društvenim mrežama navodno prijavljeno policiji. – To je demonstracija sile i moći – poručila je. Pajković (35) je razvedena majka dvojice sinova, od kojih jedan ima ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući epilepsiju i cerebralnu paralizu. Istaknula je i da je bez roditelja ostala još kao dijete. – S dvije godine ostala sam bez oba roditelja. Smatrala sam svojom obavezom nastaviti tamo gdje su oni stali – rekla je, dodajući kako joj je obitelj najveća podrška.

Unatoč svemu, poručuje da ne namjerava napustiti Crna Gora. – Želim živjeti i raditi ovdje. Lakše bi me bilo ubiti nego se ovako obračunavati sa mnom – rekla je. Najavila je i kaznene prijave protiv više dužnosnika, među ostalima i predsjednika Jakov Milatović, tvrdeći da nije dobila institucionalnu zaštitu.Ako država ne reagira, poručuje, pravdu će potražiti na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. – Autoritet moćnog muškarca se poštuje, a autoritet moćne žene se napada – zaključila je.