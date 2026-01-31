UŽIVO Velika konvencija SDP-a u Zagrebu, stiglo više od 700 delegata iz cijele zemlje

Tematsko-izvještajna konvencija Socijaldemokratske partije Hrvatske održava se u Zagrebu, a na skup je pozvano više od 700 delegata stranačkih organizacija iz cijele Hrvatske. Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu stranke u razdoblju otkako je vodstvo preuzeo predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, kao i usvajanje novog stranačkog Statuta.

Uz organizacijske teme, SDP će predstaviti i političke smjernice i programske politike koje najavljuje kao odgovor na aktualnu vlast, s ciljem, kako navode, izgradnje „snažne, produktivne i pravedne Hrvatske“. Riječ je o dokumentima kojima se stranka želi profilirati uoči sljedećih parlamentarnih izbora i jasno se pozicionirati kao alternativa HDZ-u.