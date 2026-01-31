Naši Portali
U GASTRO GLOBUSU

UŽIVO Velika konvencija SDP-a u Zagrebu, stiglo više od 700 delegata iz cijele zemlje

Koncencija SDP-a
Matej Pavelić
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 11:09

Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu stranke u razdoblju otkako je vodstvo preuzeo predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, kao i usvajanje novog stranačkog Statuta

Tematsko-izvještajna konvencija Socijaldemokratske partije Hrvatske održava se u Zagrebu, a na skup je pozvano više od 700 delegata stranačkih organizacija iz cijele Hrvatske. Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu stranke u razdoblju otkako je vodstvo preuzeo predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, kao i usvajanje novog stranačkog Statuta.

Uz organizacijske teme, SDP će predstaviti i političke smjernice i programske politike koje najavljuje kao odgovor na aktualnu vlast, s ciljem, kako navode, izgradnje „snažne, produktivne i pravedne Hrvatske“. Riječ je o dokumentima kojima se stranka želi profilirati uoči sljedećih parlamentarnih izbora i jasno se pozicionirati kao alternativa HDZ-u.
Komentara 4

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
11:18 31.01.2026.

Konvencija SDP-a je istovremeno i konvencija Srpskog nacionalnog vijeća.

Avatar saljober1959
saljober1959
11:31 31.01.2026.

žele "snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku" - to je ono "najnovije"! Postavlja se onda pitanje kakvu su to Hrvatsku zagovarali do sada?

NO
NoStress
11:39 31.01.2026.

Učinite sve da skinete HDZ sa vlasti jer je Hrvatska potonula u civilizacijsko dno s njima. I kada odu s vlasti trebat će godine i godine da se saniraju posljedice cililizacijskog i institucionalnog posrnuća.

