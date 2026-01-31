Amerikanci u misiji koristili 'Zvijer iz Kandahara': Dugo je bio tajna, evo o čemu je riječ

"Proizvodi Lockheed Martina ponovno su se pokazali ključnima za najzahtjevnije misije američke vojske. Nedavna operacija Absolute Resolve uključivala je lovce F-35 i F-22, stealth drone RQ-170 Sentinel i helikoptere Sikorsky Black Hawk, što je pomoglo osigurati uspjeh misije uz siguran povratak muškaraca i žena naših oružanih snaga kući", rekao je izvršni direktor Jim Taiclet, govoreći o misiji u Venezueli tijekom koje je zarobljen Nicolás Maduro. Tvrtka, kako napominje The War Zone, vrlo rijetko potvrđuje operativne uspjehe stealth drona RQ-170 Sentinel, zbog čega je izjava izvršnog direktora posebno zanimljiva.

"Ovo je ono što možete očekivati od Lockheed Martina: kontinuirano značajno ulaganje u razvoj tehnologije i proizvodnju dokazanih velikih sustava naoružanja u sve većem opsegu. Nadograđujemo taj zamah snažnim početkom 2026. godine", dodao je Taiclet. Nakon završetka američke operacija, pojavile su se snimke koje pokazuju barem jedan RQ-170 kako stiže na bivšu pomorsku bazu Roosevelt Roads. To je bilo glavno čvorište za zrakoplove korištene u operaciji i već je pružalo vrlo snažan dokaz o uključenosti Sentinela. Američka vojska naknadno je komentirala koja je oprema korištena u napadu. Iako je spomenuta i uporaba dronova, RQ-170 nije izričito imenovan. Ukupno se procjenjuje da zrakoplovstvo posjeduje između 20 i 30 RQ-170, a jedine jedinice za koje se zna da koriste Sentinel su 30. i 44. eskadrila izviđanja.

Točna uloga RQ-170 u operaciji u Venezueli i dalje nije jasna, a izvršni direktor Lockheed Martina nije otkrio daljnje detalje. TWZ je ranije detaljno opisao kako su misija i pripreme za nju upravo ono za što je Sentinel dizajniran. Naime, RQ-170 je mogao biti koristan za diskretno praćenje Madurovih kretanja tijekom duljeg razdoblja prije samog pokretanja operacije. Tijekom same misije, jedan od tih dronova također bi pružio neophodan izvor informacija u stvarnom vremenu, uključujući pomoć u uočavanju prijetnji koje bi se neočekivano mogle pojaviti.

Američko zrakoplovstvo službeno je priznalo postojanje Sentinela tek 2009., dvije godine nakon što je prvi put uočen u Afganistanu i dobio nadimak "Zvijer iz Kandahara“. RQ-170 su korišteni za nadzor dijelova iranskog nuklearnog programa, što je izašlo u javnost nakon što je jedan od dronova pao u toj zemlji 2011. godine. To je, naime, bio veliki obavještajni gubitak. Vjeruje se i da su ti dronovi nadzirali kompleks Osame bin Ladena u Pakistanu uoči racije koja je dovela do njegove smrti, kao i izvodili misije između 2022. i 2023. oko Crnog mora, prikupljajući obavještajne podatke o ruskim snagama.

