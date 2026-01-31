'Zrakoplov sudnjeg dana' posebno je ojačan, a u zraku može biti danima: Evo kako izgleda iznutra

Bombarder Northrop Grumman B-2 Spirit najskuplji je zrakoplov kojeg je Ratno zrakoplovstvo SAD-a ikada nabavilo, no E-4B Nightwatch, poznat kao "zrakoplov sudnjeg dana", najskuplji je za operativno korištenje po satu leta. Pritom, razlog nije njegova tehnologija, već ogromna posada od 112 članova. Njegov nasljednik, koji se trenutno razvija kroz program SAOC, mogao bi postati najskuplji zrakoplov ikada, navodi Simple Flying.

E-4B izgrađen je na modificiranom Boeingu 747-200 s posebnom opremom dizajniranom da izdrži zračenje, a neke procjene sugeriraju da bi zamjenski zrakoplovi mogli biti temeljeni na modificiranim Boeingu 747-8 te koštati više od 4 milijarde dolara po komadu kada budu potpuno opremljeni tajnom tehnologijom. Sierra Nevada Corporation (SNC) dobila je ugovor vrijedan 13 milijardi dolara za zamjenu četveročlane flote E-4B.

Zrakoplov služi kao "leteći bunker" za predsjednika i ministra obrane ako budu uništeni kopneni zapovjedni centri. Za razliku od standardnih komercijalnih zrakoplova, posebno je ojačan protiv elektromagnetskih impulsa, toplinskih učinaka i zračenja, osiguravajući da elektronika ostane funkcionalna nakon nuklearne eksplozije. Uz zračno punjenje gorivom, zrakoplov je dizajniran da ostane u zraku do tjedan dana u hitnim slučajevima. E-4B još uvijek se oslanja na neku analognu tehnologiju kako bi izbjegao osjetljivost na elektromagnetske impulse, no novija bi varijanta trebala imati moderne digitalne sustave s naprednom zaštitom. Flota E-4B stara je oko 50 godina te ima zastarjele dijelove. Zbog problema s održavanjem, zrakoplov više ne može pouzdano ispunjavati svoju sekundarnu ulogu prijevoza ministra obrane na međunarodne misije.

E-4B Nightwatch bio je ključan u nekim povijesnim trenucima SAD-a. Tijekom vrhunca Hladnog rata, barem jedan E-4B bio je neprekidno u zraku kako bi pružio trenutnu sposobnost odmazde u slučaju sovjetskog udara ili nuklearnog napada. Jedan od značajnih trenutaka kada je zrakoplov podignut je nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. na New York.

Primarna svrha za koju danas služi jest prijevoz ministra obrane na važne međunarodne misije poput sigurnosnih konferencija u inozemstvu, posebno onih u visokorizičnim regijama poput Bliskog istoka. Također, zrakoplovi su korišteni za podršku humanitarnim akcijama i odgovoru na katastrofe, kao nakon uragana Katrina 2005. godina.