Veljača donosi preokret koji se čeka 37 godina: Jedni će se obogatiti, a drugi propasti. Provjerite što vas čeka!
Veljača donosi kozmičku prekretnicu koja se čeka 37 godina. Glavni događaj je povijesni susret dva astrološka diva 20. veljače, spoj planeta discipline i snova koji se posljednji put dogodio 1989. godine. Ovaj tranzit nudi jedinstvenu priliku za ostvarenje najluđih snova, ali i opasnost od bolnih otrežnjenja. Sredinom mjeseca očekuje nas i kozmički reset društvenih odnosa, dok kraj veljače donosi izazove s retrogradnim Merkurom koji od 25. veljače traži oprez u komunikaciji i duboku introspekciju. Mjesec je to koji od nas zahtijeva hrabrost i prilagodljivost jer donosi neizbježne promjene koje će jedne obogatiti, a druge natjerati da propadnu.
Ovan: Za vas je ovo mjesec osobne revolucije. Utjecaj moćnih planeta u vašem znaku pokreće duboku transformaciju, tjerajući vas da preuzmete punu odgovornost za svoj život i postanete vođa kakav ste oduvijek trebali biti. Suočit ćete se s navikama koje vas sputavaju. Događaji sredinom mjeseca otvaraju nova vrata u vašem društvenom životu, dok vam druga polovica mjeseca daje nevjerojatnu snagu za proboj u karijeri. Pritisak je golem, ali i nagrada.
Bik. Nakon godina nemira, konačno dolazi prilika da stabilizirate promjene i uberete plodove svoje osobne revolucije. Fokus je na karijeri, gdje vam se otvaraju nova vrata, no najveća sreća dolazi iz poboljšanja odnosa unutar obitelji i kruga prijatelja. Balansirajte između traženja sigurnosti i otvorenosti za inovacije.
Blizanci: Osjećate se nemirno i žudite za odmorom. Zvijezde poručuju da je vrijeme za pauzu i promišljanje, a ne za forsiranje. Budući da ste zračni znak, retrogradni Merkur krajem mjeseca posebno će utjecati na vašu karijeru. Nebeski događaji sredinom mjeseca bude vašu želju za putovanjima i učenjem. Dopustite si da usporite kako biste jasnije vidjeli budući smjer.
Rak: Dobre vijesti stižu jer planet sreće donosi vam zaštitu i nove prilike. Ovo je mjesec za obnovu samopouzdanja i rješavanje financijskih pitanja, posebno onih vezanih uz dugove ili zajedničku imovinu. Planet discipline započinje dvogodišnji ciklus u kojem ćete preuzeti više odgovornosti u karijeri, što će dugoročno izgraditi vaš autoritet.
Lav: Veljača počinje snažnim utjecajem na nebu koji vas stavlja u središte pozornosti. Vrijeme je za hrabru i odlučnu akciju. Događaji sredinom mjeseca donose veliki reset u vašim partnerskim odnosima, bilo poslovnim ili privatnim. Energija vas gura naprijed, ali pazite da zbog brzine ne napravite pogreške koje bi vas mogle skupo stajati.
Djevica: Nakon perioda stagnacije, osjećate nestrpljenje i snažnu želju da pokrenete stvari s mrtve točke. Zvijezde signaliziraju da je čekanju kraj. Promjene u svakodnevnim navikama i rutinama donijet će ključne pomake. Sredina mjeseca mogla bi donijeti novu poslovnu priliku ili vas potaknuti na usvajanje zdravijih životnih navika.
Vaga: U fokusu su emocije i odnosi s prošlošću. Suočit ćete se s razočaranjima, ali to vam daje priliku za konačno emocionalno iscjeljenje. Utjecaj planeta discipline donosi prijeko potrebnu zrelost u vaš ljubavni život. Najbolji dio mjeseca su događaji sredinom mjeseca, koji donose pravu renesansu u vaš sektor ljubavi, kreativnosti i zabave. Otvorite se za radost.
Škorpion: Komunikacija će biti vaš najveći izazov, ali i prilika za rast. Pripazite na nesporazume i provjeravajte sve informacije. Fokus je na domu i obitelji, gdje ćete ulagati najviše energije. Potkraj mjeseca, ulazak Sunca u srodni vodeni znak budi vašu romantičnu i kreativnu stranu. Ne donosite odluke temeljene na pretpostavkama, već tražite jasnoću.
Strijelac: Ovo je mjesec vizije i planiranja budućnosti. Zvijezde vas potiču da razmišljate dugoročno i postavite temelje za uspjeh. Planet akcije u vašem znaku u prvoj polovici mjeseca daje vam nezaustavljivu energiju. Utjecaj planeta discipline donosi ozbiljnost u vaš ljubavni život i kreativne projekte, tražeći od vas predanost i strpljenje.
Jarac: Spremite se za iznenadne, ali nužne promjene. Zvijezde najavljuju rušenje starih struktura kako bi se napravilo mjesta za nešto novo i stabilnije, posebno na polju financija. Od 14. veljače, ulaskom moćnog planeta akcije u vaš znak, postajete nezaustavljivi. Iskoristite tu energiju za preuzimanje inicijative i ostvarenje ambicioznih ciljeva.
Vodenjak: Ovo je vaš mjesec! Veliki nebeski događaj u vašem znaku 17. veljače označava početak potpuno novog osobnog ciklusa. Krajnje je vrijeme da prekinete cikluse i odnose koji su odavno trebali završiti. Imate snagu i podršku planeta da se oslobodite svega što vas guši i stvorite život po vlastitoj mjeri.
Ribe: Planet iskušenja napušta vaš znak, što donosi osjećaj ogromnog olakšanja nakon tri godine izazova. Mjesec započinje introspektivno, a retrogradni Merkur krajem veljače tražit će od vas da dobro promislite prije nego što progovorite. Ulaskom Sunca i planeta ljubavi u vaš znak, vaša energija, šarm i intuicija dolaze do punog izražaja. Vrijeme je za duhovnu i emocionalnu obnovu.