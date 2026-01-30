Okreću mu leđa, a on divlja i prijeti. Stigao mu žestok odgovor: 'Pa to bi bilo potpuno ludo'

Donald Trump rekao je da je za Veliku Britaniju "vrlo opasno" poslovati s Kinom, nakon što je premijer Sir Keir Starmer stigao u Šangaj trećeg dana svog posjeta toj zemlji. Američki predsjednik reagirao je na sporazume usmjerene na povećanje poslovanja i ulaganja između Ujedinjenog Kraljevstva i Kine, objavljene nakon sastanka Sir Keira s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Govoreći na premijeri dokumentarca o svojoj supruzi Melaniji u četvrtak, Trump je Xija nazvao svojim "prijateljem" i rekao da kineskog predsjednika "vrlo dobro" poznaje. Britanski ministar gospodarstva Sir Chris Bryant rekao je da Trump "nije u pravu" i da bi, iskreno rečeno, bilo ludo od Ujedinjenog Kraljevstva ignorirati prisutnost Kine na svjetskoj sceni.

"Naravno, u naš odnos s Kinom ulazimo širom otvorenih očiju", dodao je. Ministar gospodarstva također je istaknuo da bi Trump trebao sam posjetiti Kinu u travnju. Kao odgovor na Trumpove izjave, Downing Street je naznačio da je Washington unaprijed bio svjestan ovog putovanja i njegovih ciljeva.

Po dolasku na premijeru filma o Melaniji u četvrtak, novinar je pitao američkog predsjednika: "Što mislite o tome da Velika Britanija posluje s Kinom?" Osim svojih kratkih komentara, Trump nije rekao ništa više o angažmanu Ujedinjenog Kraljevstva s Kinom, umjesto toga osvrnuvši se na Kanadu i uputivši slično upozorenje.

Rekao je da je to "još opasnije, mislim, za Kanadu". "Kanada ne stoji dobro. Stoje jako loše, a Kinu ne možete smatrati rješenjem“, dodao je. Ranije ovog tjedna, američki predsjednik zaprijetio je uvođenjem carina Kanadi ako ta zemlja odobri ekonomske sporazume postignute s Kinom tijekom nedavnog posjeta premijera Marka Carneyja Pekingu. Komentari dolaze nakon što je Sir Keir izjavio da je odnos Ujedinjenog Kraljevstva s Kinom "u dobrom i snažnom stanju" nakon razgovora s Xijem u Velikoj vijećnici naroda u četvrtak.

Sir Keir je u petak rekao da su "vrlo dobri sastanci" s Xijem pružili "upravo onu razinu angažmana koju smo se nadali". "Toplo smo se angažirali i postigli stvarni napredak, zapravo, jer UK ima puno toga za ponuditi“, rekao je na sastanku Poslovnog foruma UK-Kina u Kineskoj banci u Pekingu.

Do sada je iz putovanja Sir Keira proizašlo nekoliko stvari, uključujući sporazum o bezviznom režimu i nižim tarifama na viski , kao i ulaganje AstraZenece od 10,9 milijardi funti za izgradnju proizvodnih pogona u Kini. Sporazumom usmjerenim na borbu protiv organiziranog kriminala i ilegalne imigracije, Velika Britanija i Kina će dijeliti obavještajne podatke kako bi identificirale rute opskrbe krijumčara ljudi. Britanska vlada tvrdi da gumenjaci koji se koriste u malim brodovima često sadrže dijelove kineskog porijekla.

Drugi sporazumi uključuju sporazum o suradnji na smanjenju birokracije za izvoznike iz Ujedinjenog Kraljevstva i suradnji na zdravstvenim izazovima poput antimikrobne rezistencije. SAD je bio najveći trgovinski partner Ujedinjenog Kraljevstva u 2025. godini, dok je Kina bila četvrti najveći, prema podacima Ministarstva za poslovanje i trgovinu. Predsjednik Britanske trgovinske komore u Kini, Chris Torrens, pohvalio je posjet Sir Keira Pekingu kao "uspješan".

Torrens je za BBC rekao da je "imalo smisla da se Velika Britanija ugleda na Kinu, ona je jedan od njegovih većih trgovinskih partnera". Dodao je da su i drugi zapadni čelnici nedavno bili u Pekingu ili će to učiniti uskoro.

"SAD možda sankcionira i kritizira druga gospodarstva te uvodi carine zemljama koje sklapaju poslove s Kinom, ali same SAD bi mogle sklopiti posao s Kinom. Zapravo, to očekujemo ove godine“, rekao je Torrens za BBC. Sir Keir stigao je u Šangaj u petak ujutro, svoju posljednju stanicu u Kini prije odlaska u Tokio na radnu večeru sa svojim japanskim kolegom Sanaeom Takaichijem.

Oporbeni zastupnici kritizirali su premijera zbog njegova putovanja u Kinu - prvog posjeta britanskog čelnika od 2018. - zbog rizika za nacionalnu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i Xijevog stanja ljudskih prava. UN je optužio Kinu za "ozbiljna kršenja ljudskih prava" protiv ujgurskog stanovništva i drugih većinski muslimanskih etničkih skupina. Također je kritizirano zbog postupanja s hongkonškim prodemokratskim medijskim tajkunom Jimmyjem Laijem, kojem prijeti doživotni zatvor .

Ministar unutarnjih poslova u sjeni Chris Philp rekao je da je Sir Keir "otišao u Peking klanjati se predsjedniku Xiju" i optužio vladu da trguje "nacionalnom sigurnošću za ekonomske mrvice s kineskog stola". Ranije ovog mjeseca, vlada je dobila slične kritike kada je odobrila kineske planove za ogromno novo veleposlanstvo u središtu Londona . Ministar sigurnosti Dan Jarvis rekao je da su obavještajne agencije bile "sastavni dio" tog procesa donošenja odluka te da je "zadovoljan što se svi rizici na odgovarajući način upravljaju".

Kako piše CNBC zemlje koje su izbjegavale Kinu tijekom trgovinskog spora sa SAD-om sada šalju svoje čelnike u Peking na sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i žele sklopiti poslovne sporazume. Najmanje pet nacionalnih čelnika, uključujući britanskog premijera Keira Starmera i kanadskog premijera Marka Carneyja, posjetilo je Xija samo u siječnju. Urugvajski predsjednik Yamandú Orsi trebao bi doći na put sljedeći tjedan prvi put da ga posjeti neki južnoamerički čelnik otkako je američki predsjednik Donald Trump početkom siječnja zarobio venezuelanskog čelnika Nicolása Madura i njegovu suprugu. Posjeti kanadskog i britanskog čelnika prvi su u najmanje osam godina, dok je posjet irskog premijera 5. siječnja bio prvi u 14 godina. Kina je zatvorila svoje granice tijekom pandemije Covid-19 i ozbiljno ih je ponovno otvorila tek početkom 2023.

"Ovi posjeti odražavaju upravljane, selektivne resetiranja u uvjetima rastuće nesigurnosti američke politike, a ne strateški zaokret prema Kini", rekao je Yue Su, glavna ekonomistica u Economist Intelligence Unit-u. "Održavanje otvorenih komunikacijskih kanala s Pekingom sve se više smatra poželjnijim od povlačenja“, rekla je, dodajući "osobito kako dobici od selektivnog resetiranja odnosa s Kinom postaju vidljiviji, a američka politika sve manje predvidljiva".

Otkad je preuzeo dužnost, Trump je uveo carine ne samo na Kinu već i na niz američkih trgovinskih partnera. Posljednjih mjeseci pojačao je napore za jačanje američkog utjecaja na Venezuelu , Iran i Grenland .To je prilika za Peking, koji se nastoji prikazati ne samo kao partner zemljama u razvoju već i kao stabilizirajuća sila svijeta.

"Održavanje distance od Sjedinjenih Država ukazuje na to da te zemlje cijene veze s velikim kineskim gospodarstvom", rekao je Cui Shoujun, profesor međunarodnih studija na Sveučilištu Renmin u Kini, u telefonskom intervjuu u četvrtak. To je prema CNBC-jevom prijevodu njegovih izjava s mandarinskog jezika. Europske i druge zemlje možda će se i dalje morati uskladiti sa SAD-om po pitanju sigurnosti, ali sada povećavaju ekonomski angažman, rekao je Cui.