Prijetnje smrću saborskom zastupniku. Kod škole u Zagrebu osvanuo grafit 'Ubij Pupovca'

U zagrebačkom naselju Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetećim porukama upućenima saborskom zastupniku Miloradu Pupovcu. Grafiti su ispisani u pothodniku u blizini Osnovne škole Savski Gaj, izvijestili su iz Srpskog narodnog vijeća.
Na zidovima se, uz poruke s pozivom na nasilje prema Pupovcu, nalaze i potpisi autora te ustaški i nacistički simboli, uključujući stilizirano slovo „U“ i svastiku. Iz Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća poručuju kako ih ovakvi incidenti, nažalost, ne iznenađuju. – Na žalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje – navode iz SDSS-a i SNV-a.
Halo gospodo, već odavno ste sa tim jeftinim lažima prokuženi! Treba Hrvatima začepiti usta da ne spominju Stanivukovićeve šovinističke istupe po Hrvatskoj.....