SAVSKI GAJ

Prijetnje smrću saborskom zastupniku. Kod škole u Zagrebu osvanuo grafit 'Ubij Pupovca'

31.01.2026.
u 10:49

– Na žalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje – navode iz SDSS-a i SNV-a

U zagrebačkom naselju Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetećim porukama upućenima saborskom zastupniku Miloradu Pupovcu. Grafiti su ispisani u pothodniku u blizini Osnovne škole Savski Gaj, izvijestili su iz Srpskog narodnog vijeća.

Na zidovima se, uz poruke s pozivom na nasilje prema Pupovcu, nalaze i potpisi autora te ustaški i nacistički simboli, uključujući stilizirano slovo „U“ i svastiku. Iz Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća poručuju kako ih ovakvi incidenti, nažalost, ne iznenađuju. – Na žalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje – navode iz SDSS-a i SNV-a.
11:11 31.01.2026.

Halo gospodo, već odavno ste sa tim jeftinim lažima prokuženi! Treba Hrvatima začepiti usta da ne spominju Stanivukovićeve šovinističke istupe po Hrvatskoj.....

23
234
11:13 31.01.2026.

Ovako nešto slično i gore je bilo na Mirogoju 90-ih a kasnije se saznala prava istina.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:05 31.01.2026.

Veliko pitanje je tko je to napisao?

