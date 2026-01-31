Gradsko vijeće Rijeke odbilo inicijativu oporbe protiv ustašizacije

Nakon žustre rasprave i međusobnih optužbi za licemjerje, većina vijećnika na sjednici Gradskog vijeća Rijeke nije prihvatila inicijativu 13 vijećnika koji su inicirali izvanrednu sjednicu kako bi se donio poseban zaključak prema kojem bi Grad poduzeo mjere kojima će se osigurati da se na površinama i prostorima kojima upravlja Grad ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke ili ustaške simbole ili pokliče, kao što je poklič "za dom spremni", a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske. Za donošenje zaključka glasalo je 12 vijećnika riječke oporbe i dvoje vijećnika Nezavisne liste Marka Filipovića, šest vijećnika HDZ-a i Mosta bilo je protiv, dok je 12 vijećnika koalicije koja podržava Ivu Rinčić bilo suzdržano.

Vijećnici koji su inicirali sjednicu smatrali su da je zaključak važan kako bi se Grad jasno odredio prema ustašizaciji koju, po njima, pjevač Marko Perković Thompson potiče u zadnje vrijeme na svojim koncertima, a što se, dodaju, razlijeva i na ulice grada, koji obiluje sramotnim grafitima i prosvjedima na kojima se i pjesmama te parolama slave ustaše. S druge pak strane, vijećnici HDZ-a rekli su da je Thompson i prije nastupao u Rijeci, pa da zbog toga nije sazivana posebna sjednica, kao ni za niz pitanja koja su, smatraju u HDZ-u, važnija: poput problema s parkiranjem, manjkom mjesta u vrtićima za djecu ili skupog i nezavršenog projekta Galeb, pa su inicijativu nazvali licemjernom. Josip Ostrogović iz HDZ-a rekao je da gradonačelnica nije policajka, da ustaške simbole svi osuđuju, pa i zakon, te da se kontrolom korištenja simbola i pokliča te vrste bave policija i sudovi.

– Osuđujem ustaške simbole i pokliče te sve oblike govora mržnje, i takvo ponašanje gradska vlast neće tolerirati. Već sam poduzela mjere kako bi se uklonili grafiti govora mržnje po gradu. Pozvat ćemo na razgovor sve gradske vijećnike kako bismo napravili zajedničku deklaraciju kojom bismo se odredili prema negativnim tendencijama kojima svjedočimo – kazala je gradonačelnica Iva Rinčić i dodala da živimo u politički bipolarnom društvu bez ideja za rješavanje stvarnih problema.