Suvlasnik NFL diva u Epsteinovim porukama: 'Ima li netko u New Yorku koga bih upoznao?' Odgovori zgrozili javnost

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je dosad najveći paket dokumenata o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffrey Epstein – čak tri milijuna stranica, 180.000 fotografija i 2.000 videosnimki. Riječ je o najvećoj količini materijala koju je američka vlada podijelila s javnošću otkako je prošle godine zakon naložio potpunu transparentnost. Objava stiže šest tjedana nakon što je probijen rok koji je potpisao američki predsjednik Donald Trump. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche poručio je da današnja objava „označava kraj vrlo opsežnog procesa identifikacije i pregleda dokumenata kako bi se osigurala transparentnost prema američkom narodu i poštivanje zakona“, piše BBC.

Dokumenti obuhvaćaju detalje iz Epsteinova boravka u zatvoru, uključujući psihološko izvješće, okolnosti njegove smrti 2019., ali i istražne zapise o njegovoj suradnici Ghislaine Maxwell, osuđenoj zbog pomaganja u podvođenju maloljetnica. Objavljene su i tisuće e-mailova s političarima, poduzetnicima i osobama iz samog vrha društvene elite. Podsjetimo, Epstein je 2008. na Floridi priznao krivnju za traženje seksualnih usluga od 14-godišnje djevojčice, a 2019. je preminuo u zatvoru dok je čekao suđenje u velikom slučaju trgovine ljudima. Među porukama su i one s osobom označenom kao „The Duke“, za koju se vjeruje da je Prince Andrew, Duke of York. U e-mailovima se spominju večere u Buckinghamskoj palači uz „puno privatnosti“, kao i Epsteinova ponuda da ga upozna s 26-godišnjom Ruskinjom. U prepisci se pojavljuje i Sarah Ferguson, koja mu piše da je „moj dragi, spektakularni i posebni prijatelj Jeffrey“, naziva ga „legendom“ i dodaje „tako sam ponosna na tebe“. Dokumenti ne ukazuju na kaznena djela.

Ime američkog predsjednika Donalda Trumpa spominje se stotinama puta, uglavnom kroz dojave građana FBI-ju bez potkrepljujućih dokaza. Američko Ministarstvo pravosuđa navodi: „Neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine. Da budemo jasni, te su tvrdnje neutemeljene i lažne, a da imaju i trunku vjerodostojnosti, već bi bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa.“ Trump je negirao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim kaznenim djelima.

U spisima se nalazi i e-mail prepiska s tehnološkim milijarderom Elon Musk.U jednoj poruci Musk piše: „Ove sam godine radio do ruba razuma i zato, kad djeca nakon Božića odu kući, stvarno se želim baciti u noćni život u St. Bartsu ili negdje drugdje i malo se ispuhati“. U drugoj poruci pita Epsteina: „Koji dan ili noć će biti najluđa zabava na tvom otoku?“ Iako se raspravlja o logistici dolaska helikopterom, nema dokaza da je Musk ikada otputovao tamo.

U najnovijoj objavi spominje se i suvlasnik NFL momčadi New York Giants te filmski producent Steve Tisch. U jednoj poruci Tisch Epsteinu piše da je ručao s prijateljicom njegove asistentice, opisujući je kao „vrlo dragu djevojku“. Kasnije Tisch pita: „Ima li netko u New Yorku koga želiš da upoznam?“, dok Epstein u drugoj poruci navodi: „Tahićanka, govori uglavnom francuski, egzotična.“ Tisch potom uzvraća: „Radnica?“ te u drugoj poruci pita: „profesionalka ili civilka?“ Epstein mu piše: „Drago mi je da te imam kao novog, ali očito zajedničkog prijatelja s istim interesima.“ Je li ovo kraj? Blanche tvrdi da je proces završen, ali dio demokratskih zastupnika upozorava da bi milijuni stranica mogli i dalje biti zadržani ili snažno redigirani.