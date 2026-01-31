Naši Portali
NAJSLABIJI REZULTATI

Po smrtnosti od raka drugi smo u EU

U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto
Eurozastupnica Jerković Kraljić: Hrvatska je na dnu po povlačenju europskih sredstava za onkološke bolesnike

Na inicijativu zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković Kraljić (SDP), Europska komisija objavila je podatke o korištenju sredstava namijenjenih unaprjeđenju onkološke skrbi u državama članicama Europske unije. Prema dostavljenim podacima, s ukupno 9,3 milijuna eura povučenih sredstava Hrvatska je među državama s najslabijim rezultatima, pri čemu lošije stoje samo Bugarska, Slovačka i Malta.

Drugi smo po smrtnosti od raka u EU. Bilježimo izrazito loše ishode liječenja, a bolest se u Hrvatskoj i dalje otkriva prekasno. Očekivala sam da će hrvatska Vlada, u kontekstu povijesno važnog Europskog plana za borbu protiv raka i nikad većih sredstava namijenjenih unaprjeđenju onkološke skrbi, napraviti iskorak i osigurati stvarna poboljšanja za naše građane. Nažalost, podaci koje mi je dostavila Europska komisija duboko su razočaravajući – poručila je Jerković Kraljić.

EK je sredstva razvrstao u tri kategorije. Hrvatska je povukla u okviru zajedničkih djelovanja (Joint Actions) 3,14 milijuna eura, bespovratnih sredstava za djelovanja (Action Grants) 1,13 milijuna eura te u okviru programa Obzor Europa 5 milijuna eura. R. Jerković Kraljić ističe usporedbu sa Slovenijom, koja je kroz zajednička djelovanja povukla više od 13 milijuna eura, kroz bespovratna sredstva 2,2 milijuna eura, a putem programa Obzor Europa čak 30 milijuna eura. 

HR
hrza
11:13 31.01.2026.

Makar po nečemu da smo u vrhu, kad po plaćama i mirovinama nemožemo bit.

