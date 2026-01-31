Mate Uzinić: Nadbiskup čije riječi uvijek unesu svjetlo u crnilo sadašnjosti

Moramo reći NE pojavama koje relativiziraju ili umanjuju zločine i u kojima postoje znakovi da bi se moglo dogoditi njihovo ponavljanje u bilo kojem obliku. Ovo su vrlo aktualne poruke i za hrvatsko društvo, kojemu je narušen "imunološki sustav", kako se čini po nekim pojavama kojima svjedočimo: od grafita, preko pozdrava i pjesama, do zamaskiranih lica, crne odjeće te otvorenih prijetnji i sukoba. Kazao je to Mate Uzinić, riječki nadbiskup na komemoraciji Dana sjećanja za žrtve Holokausta.

A njegove riječi sjajno su se poklopile i s presudom riječkog suda kojom je šest osoba osuđeno na plaćanje novčane kazne od ukupno 21.315 eura zbog uzvikivanja ZDS-a u studenom lani te vrijeđanja građana i sudionika antifašističkog skupa u Rijeci. Usput, jedan od osuđenih koji je uzvikivao ZDS branio se da ne zna što on znači. I još je k tome dodao da o NDH, koju je "slavio", zna samo to da je "neka bivša država", o čemu je učio na satu povijesti. Blago nama sa školstvom u kojem se o NDH uči da je samo još jedna bivša država.