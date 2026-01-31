Naši Portali
OSOBA TJEDNA

Mate Uzinić: Nadbiskup čije riječi uvijek unesu svjetlo u crnilo sadašnjosti

Rijeka: Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio Misu večere Gospodnje na Veliki četvrtak
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
31.01.2026.
u 11:08

Njegove riječi sjajno su se poklopile s presudom riječkog suda kojom je šest osoba osuđeno na plaćanje novčane kazne od ukupno 21.315 eura zbog uzvikivanja ZDS-a

Moramo reći NE pojavama koje relativiziraju ili umanjuju zločine i u kojima postoje znakovi da bi se moglo dogoditi njihovo ponavljanje u bilo kojem obliku. Ovo su vrlo aktualne poruke i za hrvatsko društvo, kojemu je narušen "imunološki sustav", kako se čini po nekim pojavama kojima svjedočimo: od grafita, preko pozdrava i pjesama, do zamaskiranih lica, crne odjeće te otvorenih prijetnji i sukoba. Kazao je to Mate Uzinić, riječki nadbiskup na komemoraciji Dana sjećanja za žrtve Holokausta.

A njegove riječi sjajno su se poklopile i s presudom riječkog suda kojom je šest osoba osuđeno na plaćanje novčane kazne od ukupno 21.315 eura zbog uzvikivanja ZDS-a u studenom lani te vrijeđanja građana i sudionika antifašističkog skupa u Rijeci. Usput, jedan od osuđenih koji je uzvikivao ZDS branio se da ne zna što on znači. I još je k tome dodao da o NDH, koju je "slavio", zna samo to da je "neka bivša država", o čemu je učio na satu povijesti. Blago nama sa školstvom u kojem se o NDH uči da je samo još jedna bivša država.

Kad Hitna pomoć pod rotirkama naiđe na štićenu kolonu vozila, tko ima prednost? Pogledajte video
Ključne riječi
zds Mate Uzinić nadbiskup osoba tjedna

