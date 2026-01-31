U Epsteinovim spisima i Hrvatima dobro poznati Slovak: Samo da potvrdim da su djevojke ovdje prekrasne kao i uvijek

Miroslav Lajčak, slovački diplomat koji je među raznim dužnostima u karijeri bio i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu te posebni predstavnik Europske unije za dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, razmjenjivao je poruke s pokojnim američkim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, proizlazi iz novih deklasificiranih Epsteinovih dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde. Poruke su nabijene seksualnim aluzijama, a u njima Lajčak i Epstein spominju i Epsteinovo putovanje u Crnu Goru i tadašnjeg crnogorskog predsjednika Milu Đukanovića.

Iz poruka proizlazi da je Lajčak pomagao Epsteinovu prijatelju Steveu Bannonu, ranije glavnom strategu Bijele kuće na početku prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, u njegovim putovanjima po Europi i kontaktima s Europljanima. (Te je godine, inače, Bannon u Bruxellesu dao intervju za Večernji list, što je njegov jedini razgovor za hrvatske medije do sada.) U ožujku 2018. Epstein piše Lajčaku da bi politička kriza u Slovačkoj mogla biti velika šansa za napredak u Lajčakovoj karijeri: “Možemo razgovarati o alternativama ako vaša vlada padne”, piše Epstein, a Lajčak odgovara emotikonom nasmiješenog lica.

Krajem rujna 2018., Lajčakova poruka pita Epsteina bi li mu za planirani posjet Crnoj Gori odgovarao prvi ili drugi tjedan studenog. Lajčak je tih dana na putu u Ukrajini i potom u Rusiji, a s obje destinacije obavještava Epsteina da su djevojke zgodne. “Pozdrav iz Kijeva! Samo da potvrdim da su djevojke ovdje prekrasne kao i uvijek :)”, kaže jedna Lajčakova poruka od 4. listopada te godine. Dva dana kasnije, Epstein mu piše da organizira sastanak sa “Steveom i Noamom Chomskym”, na što Lajčak odgovara da mu je žao da neće biti ondje. “Koja je tvoja sljedeća avantura”, pita Epstein, a Lajčak odgovara da za 15 minuta polijeće za Moskvu, potom za Dublin, a onda natrag u Bratislavu. Epstein piše da bi “volio s tobom upoznati Lavrova”. “Volim Lavrova. Podsjeti Stevea na pozivnicu da dođe u Slovačku i upozna Fica (današnji premijer Robert Fico, op.a.). I podsjećam tebe na neke (plus Crnu Goru)”, otpisuje mu Lajčak.

Kasnije tog dana slovački diplomat šalje sliku Moskve (slika je zacrnjena u objavljenom dokumentu prepiske), a Epstein odgovara da bi više volio vidjeti pogled unutra, misleći vjerojatno na unutrašnjost sobe iz koje je Moskva slikana. “Djevojke su nevjerojatne”, piše Lajčak. “Njihov najbolji izvoz”, odgovara Epstein. “Nakon sirove nafte”, piše Lajčak. “Ne. Saudijci imaju naftu. Moskva ima djevojke”, inzistira Epstein. “Moskva ima naftu i djevojke”, slaže se Lajčak. Epstein mu u poruci piše neka se slika ispred ogledala, vjerojatno s mišlju da Epstein u ogledalu vidi je li Lajčak u sobi s nekim Ruskinjama. “Nemam pored sebe djevojku trenutačno”, odgovara Lajčak. Epstein nastavlja prepisku šaleći se da je Lajčak pravi diplomat i da to vjerojatno znači da je djevojka izašla pa će se vratiti za minutu, ili je na drugom kraju sobe, ili su dvije djevojke, ili je upravo otišla, ili je u pitanju žena a ne djevojka. “Učim tvoj jezik”, dodaje Epstein. “Ne!!! Stvarno nemam djevojku pored sebe trenutačno. Previše očiju koje gledaju”, piše Lajčak i dodaje emotikom lica koje pušta suzu. “To je ok. Ja imam dvije”, odgovara Epstein. “Nije fer”, uzvraća Lajčak. “Ali ja neću biti predsjednik”, piše Epstein. “Vrlo smiješno. Želiš da ja budem?”, uzvraća Lajčak.