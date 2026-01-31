Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NARUŠENI ODNOSI

Tajni razgovori s Amerikancima izazvali bijes: Velika sila uskoro bi se mogla naći na rubu kolapsa?

FILE PHOTO: A truck drives down a street at Syncrude's oil sands operation near Alberta
Foto: TODD KOROL/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
31.01.2026.
u 08:42

Pokrajina ima jedinstveni politički i kulturni identitet, vođen snažnim energetskim i poljoprivrednim sektorom

Odnosi SAD-a i Kanade znatno su narušeni u posljednje vrijeme, a sada ih dodatno ugrožava još jedan spor. No, nije riječ o prijetnjama američkog čelnika Donalda Trumpa da Kanadu pretvori u 51. državu. Kako navodi CNN, skupina pod nazivom Alberta Prosperity Project već duže vrijeme zagovara referendum o neovisnosti pokrajine Alberte. Skupina, dakle, želi odcjepljenje od Kanade, a otkriveno je kako su dužnosnici Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država od prošlog travnja tri puta razgovarali s njezinim vođama. Zbog toga je kanadski premijer Mark Carney ponovno pozvao Trumpa da "poštuje kanadski suverenitet“.

Skupina navodno planira zatražiti od američkog Ministarstva financija kreditnu liniju od 500 milijardi dolara za "podršku prijelazu u slobodnu i neovisnu Albertu“. Izvješća su izazvala bijes u Kanadi koja nastoji pokazati jedinstven front protiv Trumpove administracije, njezinih carina i prijetnji. Vođa susjedne pokrajine Britanske Kolumbije usporedio je kontakt sa skupinom s "izdajom“. No, dužnosnik Bijele kuće pojasnio je kako skupini nije pružena nikakva podrška te kako se "dužnosnici administracije sastaju s brojnim civilnim društvima."

Alberta je naftom bogata pokrajina na zapadu Kanade, otprilike veličine Teksasa, u kojoj živi oko 5 milijuna stanovnika. Pokrajina ima jedinstveni politički i kulturni identitet, vođen snažnim energetskim i poljoprivrednim sektorom. Politički se smatra primarno konzervativnom iako su njezini urbani centri progresivniji. Premijerka Alberte, Danielle Smith, prijateljski je nastrojena prema Trumpu i drugim republikancima, a separatistički nastrojeni građani dugo osjećaju da njihovi interesi nisu dobro zastupljeni u Ottawi. Tvrde, između ostaloga, da napori savezne vlade za zaustavljanje klimatskih promjena koče njihovu naftnu industriju te da plaćaju više nego što dobivaju natrag kroz savezne poreze.

Separatistički pokret nema vođu niti strukturiranu kampanju i, kako je pojasnio Michael Solberg iz tvrtke New West Public Affairs, vođen je šačicom glasnih aktivista i uglavnom pojačan online. Nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću, pokret za odcjepljenje je ohrabren, a njihov krajnji cilj preoblikovan. Na prošlogodišnjem skupu za neovisnost Alberte, pristaše su nosile kape "Make Alberta Great Again" te hvalile Trumpa kao potencijalnog saveznika separatista. Dok je većina sudionika na skupu htjela da Alberta postane potpuno neovisna država, neki su pokazali podršku drugoj mogućnosti - da postanu 51. država SAD-a.

Pojedini Trumpovi dužnosnici pokazali su podršku građanima koji traže neovisnost. Primjerice, američki ministar financija Scott Bessent rekao je da bi Alberta bila prirodni partner za SAD. "Imaju velike resurse. Albertanci su vrlo neovisni ljudi. Ljudi žele suverenitet. Žele ono što SAD ima“, rekao je. Sve su veće šanse, kako ističu stručnjaci, da će Alberta uskoro raspisati referendum o neovisnosti. "Svi znakovi upućuju na referendum ove jeseni", rekao je Solberg. Međutim, ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da podrška neovisnosti Alberte ostaje relativno niska.
Satelitske snimke otkrile razmjere katastrofe grada na litici: Prizori su strašni
Ključne riječi
SAD Kanada alberta

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
09:00 31.01.2026.

Nalokon netko s mozgom u lgbtqpitd Kanadi.

Avatar Bongozg
Bongozg
08:55 31.01.2026.

Pa vec su promjenili zakon o referendumu (Bill 14) koji sprijecava sud da zabrani referendum, a takodjer su i olaksali kriterije za sam referendum (Bill 54), tako da sada imaju vise vremena i manji broj potpisa je potreban, i trenutno se skupljaju potpisi za referendum.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!