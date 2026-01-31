Tajni razgovori s Amerikancima izazvali bijes: Velika sila uskoro bi se mogla naći na rubu kolapsa?

Odnosi SAD-a i Kanade znatno su narušeni u posljednje vrijeme, a sada ih dodatno ugrožava još jedan spor. No, nije riječ o prijetnjama američkog čelnika Donalda Trumpa da Kanadu pretvori u 51. državu. Kako navodi CNN, skupina pod nazivom Alberta Prosperity Project već duže vrijeme zagovara referendum o neovisnosti pokrajine Alberte. Skupina, dakle, želi odcjepljenje od Kanade, a otkriveno je kako su dužnosnici Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država od prošlog travnja tri puta razgovarali s njezinim vođama. Zbog toga je kanadski premijer Mark Carney ponovno pozvao Trumpa da "poštuje kanadski suverenitet“.

Skupina navodno planira zatražiti od američkog Ministarstva financija kreditnu liniju od 500 milijardi dolara za "podršku prijelazu u slobodnu i neovisnu Albertu“. Izvješća su izazvala bijes u Kanadi koja nastoji pokazati jedinstven front protiv Trumpove administracije, njezinih carina i prijetnji. Vođa susjedne pokrajine Britanske Kolumbije usporedio je kontakt sa skupinom s "izdajom“. No, dužnosnik Bijele kuće pojasnio je kako skupini nije pružena nikakva podrška te kako se "dužnosnici administracije sastaju s brojnim civilnim društvima."

Alberta je naftom bogata pokrajina na zapadu Kanade, otprilike veličine Teksasa, u kojoj živi oko 5 milijuna stanovnika. Pokrajina ima jedinstveni politički i kulturni identitet, vođen snažnim energetskim i poljoprivrednim sektorom. Politički se smatra primarno konzervativnom iako su njezini urbani centri progresivniji. Premijerka Alberte, Danielle Smith, prijateljski je nastrojena prema Trumpu i drugim republikancima, a separatistički nastrojeni građani dugo osjećaju da njihovi interesi nisu dobro zastupljeni u Ottawi. Tvrde, između ostaloga, da napori savezne vlade za zaustavljanje klimatskih promjena koče njihovu naftnu industriju te da plaćaju više nego što dobivaju natrag kroz savezne poreze.

Separatistički pokret nema vođu niti strukturiranu kampanju i, kako je pojasnio Michael Solberg iz tvrtke New West Public Affairs, vođen je šačicom glasnih aktivista i uglavnom pojačan online. Nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću, pokret za odcjepljenje je ohrabren, a njihov krajnji cilj preoblikovan. Na prošlogodišnjem skupu za neovisnost Alberte, pristaše su nosile kape "Make Alberta Great Again" te hvalile Trumpa kao potencijalnog saveznika separatista. Dok je većina sudionika na skupu htjela da Alberta postane potpuno neovisna država, neki su pokazali podršku drugoj mogućnosti - da postanu 51. država SAD-a.

Pojedini Trumpovi dužnosnici pokazali su podršku građanima koji traže neovisnost. Primjerice, američki ministar financija Scott Bessent rekao je da bi Alberta bila prirodni partner za SAD. "Imaju velike resurse. Albertanci su vrlo neovisni ljudi. Ljudi žele suverenitet. Žele ono što SAD ima“, rekao je. Sve su veće šanse, kako ističu stručnjaci, da će Alberta uskoro raspisati referendum o neovisnosti. "Svi znakovi upućuju na referendum ove jeseni", rekao je Solberg. Međutim, ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da podrška neovisnosti Alberte ostaje relativno niska.