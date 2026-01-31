Naši Portali
BEZAZLENA PRILIKA?

Mislili da su našli izgubljeni kufer na aerodromu, a nekoliko dana kasnije pokucala im je policija. Evo i zašto

Zagreb: Pojačan promet putnika u Zračnoj luci Franjo Tuđman
Borna Filic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 07:03

Kufer se, prema snimkama nadzornih kamera, dulje vrijeme vrtio na traci za prtljagu bez da ga je itko preuzeo, nakon čega ga je muškarac uzeo, a par je bez zapreka napustio sigurnosnu zonu zračne luke

Činilo se kao bezazlena prilika na traci za prtljagu, no nekoliko dana kasnije završila je policijskim privođenjem.Par koji je sredinom siječnja sletio u zračnu luku Palma de Mallorca iz Madrida napustio je terminal s kuferom koji im nije pripadao, ne sluteći da se u njemu nalazi uređaj za praćenje. Kufer se, prema snimkama nadzornih kamera, dulje vrijeme vrtio na traci za prtljagu bez da ga je itko preuzeo, nakon čega ga je muškarac uzeo, a par je bez zapreka napustio sigurnosnu zonu zračne luke, piše Fenix.de.

Ono što nisu znali jest da se u prtljazi nalazio lokator, ali i predmeti ukupne vrijednosti oko 12.000 eura. Nestanak kufera prijavila je njegova vlasnica, koja je Civilnoj gardi objasnila da je prtljagu na Mallorci trebala preuzeti osoba od povjerenja. Policija je zahvaljujući uređaju za praćenje i snimkama nadzornih kamera uspjela utvrditi kojim je letom par doputovao te, u suradnji sa zrakoplovnom kompanijom, identificirati njihove osobne podatke. Nekoliko dana kasnije, 28. siječnja, policijski službenici pojavili su se na njihovoj adresi u mjestu Llucmajor.  Muškarac i žena su privremeno privedeni, a nakon konzultacija s odvjetnikom vratili su kufer i sav njegov sadržaj. Kako pišu španjolski mediji Ultima Hora i Mallorca Magazin, par je potom pušten na slobodu, dok se policijska istraga i dalje nastavlja.
Ključne riječi
Mallorca zračna luka

