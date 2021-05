Škoro: Novac koji ste izvukli dovoljan je za besplatne vrtiće; Tomašević: Koliko je vaša tvrtka izvukla od grada za software?

U večeršnjoj emisiji Otvoreno sučeljavaju se kandidati za gradonačelnika Zagreba koji su ušli u drugi krug lokalnih izbora - Tomislav Tomašević (Možemo!) i Miroslav Škoro (Domovinski pokret).

Tko financira Možemo!?

Tomašević: Mi smo predali drugo privremeno financijsko izvješće o financiranju kampanje. Sve je jasno. Za moju kampanju je potrošeno oko 740.000 kuna. Velik dio dolazi od proračunskim prihodima stranke i donacija građana. Imamo puno malih donacija.

Tko financira Domovinski pokret?

Škoro: Mi imamo vrlo transparentno financiranje. Imamo proračunska sredstva. Ja smatram da nema besplatnog ručka. Tako da se nismo oslanjali na donatore. Smatramo da bi bilo licemjerno da to što imamo i što smo stvorili da još tražimo od ljudi da nas finaciraju. Njima sigurno nije problem finacirati se. Jučer smo utvrdili da su oko 130 milijuna kuna izvukli iz različitih iuzvora kao različite zaklade, a danas smo izašli s 212 milijuna kuna koje su izvukli od 2012. i to je vjerojatno od ključnih momata finaciranja kampanje i platforme možemo.

Tomašević: Ovako kako ste krenuli bit će do kraja tjedna milijarda kuna. U nedjelju ste me jasno oklevetali, da sam izvukao 60-70% novca u svoj džep. Na kraju ste rekli da to niste rekli, ali postoji snimka. Vaše finacijsko izvješće kaže da ste dobili nula kuna od donacija. Ova huškačka kampanja dezinformiranja koja se na društvenim mrežama širi i koja je plaćena nečijim novcem te je nemoguće da ste imali nula kuna donacija. Pevex, PPD, plaćaju se oglasi puni laži što je nezabilježeno u hrvatskoj politici

Škoro: Imate drastične pokazatelje koji su vrlo jasni i ne znam zbog čega insinuirate na Pevex i PPD. Imate li koji dokaz? Iznosi koji vi trošite na plaće u svojim zakladama to nije na razini 50-60%. Ovdje su dvije Multimedijalni institut i Udruga za promicanje socijalni inovacija troški gotovo 100% na plaće. Pa recite već jednom ljudima, rekao je Škoro

Tomašević: Udruge, i to bi trebali znati jer je Igor Peternel bio potporedsjednik HHO-a, financiraju se iz projekata na temelju javnih natječaja.

Škoro: Vi imate petlju da bez dana radnog staža u realnom sektoru, okrenuli ste stotinu milijuna, uspoređujete sebe sa mnom koji sam poduzetnik, koji je napisao barem 2 hita godine, koji je napunio svake godine 70-80 koncerata. Uspoređujete sebe sa mnom po prihodima. Ako je netko sisavac to ste vi.

Tomašević: rijavite što hoćete, pozivam sve institucije da to istraže, odgovorno tvrdim da nema nikakvog financiranja iz inozemstva bilo koje stranke koju ja vodim i zastupam i hajdemo dalje na gradske teme, rekao je Tomašević. Mislim da će građani na kraju odlučiti hoće li glasati za ovakvu huškačku kampanju punu dezinformacija ili će glasati za promjene u ovom gradu. A vi ste upravo simbol kontinuiteta politike Milana Bandića i zato ste se kandidirali kad je on umro.

Škoro: Ako je netko simobol te klijentelističke hobotnice to ste vi.

Koja će tri projekta biti prioritet ako osvojite vlast?

Škoro: Rješenje prometnog kolapsa, pitanje zbrinjavanja otpada, možemo krenuti i točkasto spajanje Sesveta s Branimirovom, izgradnje dječje bolnice, izgradnja stadiona... Napravit ćemo prvo financijsku forenziku da vidimo gdje smo. U četiri godine možemo puno.

Tomašević: Nulti prioritet je promjena načina upravljanja gradom. Dosad je sve išlo uz potpis gradonačelnika. Bit će kompetativne javne nabave. Digitalizacijom ćemo učiniti sve brže i kvalitetnije. Promijenit ćemo model upravljanja gradskih poduzećima. Od tematskih prioriteta svakao je postpotresna objava koja će biti cjelovita i zelena, proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, saniranje gubitaka u vodovodnoj mreži, zatvaranje Jakuševca, otvaranje sortirnica.

Kako će izgledati vaš prvi dan?

Tomašević: On je na neki način reguliran zakonom o primopredaji vlasti. Definirano je da to prije svega čini v.d. gradonačelnicom Pavičić Vukičević koja treba predati izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, izvješće za tekuću godinu, za projekte koji su u tijeku... Počet ćemo se sastajati i sa svih 27 pročelnika i šefovima gradskih poduzeća. Krenut ćemo transformirati model upravljanja. Sve nove ljude koje postavimo birat ćemo putem javnog natječaja.

Škoro: Za razliku od Tomaševića i njegove platforme, nismo unaprijed tražili da nam stave mandate na raspolaganje. Ono što moramo svi znati je d apostoji zakon o radu, sindikati, ugovori koji su potpisani ranije. Imat ćemo zajednički sastanak, a onda sa svakim pojedinačne razgovore. Ne mislim da sam posisao svu pamet svijeta. Moj pristup i prije kada sam rukovodio tvrtkama je bio jednostavan, razgovaram s ljudima i tražim rješenje.

Tomašević: Znate da ih želite ostaviti, a niste znali nabrojati tri pročelnika. Neće biti 27 pročelnika, to smo obećali i to mislimo i provesti.

Škoro: Tomašević izbjegava odgovoriti što će biti s gradskim uredima za branitelje, za demografiju, s tim nekim uredima koje smatram bitnima za opstojnost nas kao naroda u cjelini. Nisam od ljudi koji vole odgovarati na kviz pitanja, ali pratim pažljivo što govorite. Neki dan ste fulali za nekoliko milijardi kada ste govorili o pitanju zdravstva.

Što će biti sa žičarom na Sljemenu?

Škoro: Preplaćena je najmanje dva puta, trebala je koštati 250, 300 milijuna kuna, koštala navodno sada 500 milijuna, forenzika će utvrditi koliko će koštati, vjerujem da će biti preko 700 milijuna. Totalno neprimjereno u prostoru i vremenu u kojem živimo. Ali sad je izgrađena, ne možemo ju srušiti, bilo bi skuplje da ju rušimo, nego da idemo prema tome da ishodimo sve potrebne dozvole i da je pustimo u promet. Ono što mogu obećati je da ću ju pustiti u promet, ali ću tvoriti i ozbiljnu istragu tko se okoristio, vjerujem da su to pioniri maleni koji su se za vrijeme kampanje preselili na produžetak Branimirove, ali o tom po tom.



Tomašević: Podnio sam kaznenu prijavu prije šest mjeseci zbog izvlačenja novca na projektu žičara, za razliku od vašeg saborskog zastupnika koji je prijavio mene prekršajno za izvlačenje novca, ali je trekao da je to bilo kazneno, tako da ne poznaje razliku između prekršajne i kaznene prijave. Što se tiče žičare, već sam rekao metaforički da se pokaže to je jedan novi maksimirski stadion. Mogao se izgraditi za razliku u cijeni. nije bilo studije izvodljivosti. Krenulo se u radove bez odluke Skupštine o financiranju žičare i kad su već radovi bili gotovi tražili su kredit od pola milijarde kuna i dogodilo se to što se dogodilo. Prioritet je da bude sigurna i da ne narušava kvalitetu života okolnog stanovništva. Meni je žao da je to takav mastodont izgrađen i što je išla preko Brestovca.

Škoro: Kada govorimo figurativno, novac koji ste vi izvukli u zadnjih osam godina, je dovoljan za kupnju 2000 respiratora.To je ono što je istina, dovoljan da zagrebački vrtići budu besplatni četiri godine kad već uspoređujete koliko to vrijedi

Tomašević: Novac koji je samo vaša firma Omega software izvukla za software je dovoljan za besplatne vrtiće u Zagrebu.

Škoro: Ta firma nije ništa izvukla, to je firma koja zapošljava preko 100 inženjera, hrvatskih mladih ljudi koji vrijedno rade. To je sustav na kojem radi kompletna gradska uprava i kompletan Holding, a radit ćete i vi jer je to hrvatska pamet, hrvatski ljudi koji su to smislili. Probajte kupiti SAP ako ste tako bistri, pa ćete vidjeti koliko to košta.

Tomašević: Koliko ste zaradili na tome?

Škoro: Nisam zaradio ništa na tome, bio sam 5% suvlasnik, bio sam prekratko da bih zaradio.

Tomašević: Kakav ste vi to poduzetnik kad ste tako neuspješni?

Škoro: Ja sam napisao toliko pjesama da vi sad da krenete nećete završiti do kraja svog života i napraviti ono što sam ja.

Tomašević: Možda ste se trebali toga i držati.

Financijsko stanje gradske blagajne i smanjivanje prireza?

Tomašević: 2019. godine imali smo gubitak od milijardu i 300 milijuna kuna. 2020. prema institutu za javne financije direktan dug grada je milijardu i 600 milijuna kuna, a indirektan je 2,7 milijardi kuna zbog obveznica zagrebačkog Holdinga. To je zabrinjavajući trend jer još ne znamo kakvo je bilo izvršenje proračuna za prošlu godinu koja je bila jako teška zbog potresa i pandemije. Što se tiče prireza ja ne mogu obećati smanjenje prireza dok ne vidimo izvršenje proračuna za 2020 i mislimo da bi to bilo neodgovorno. U javnoj nabavi možemo uštedjeti 600 milijuna kuna godišnje, jer sada jedna trećina završi s jednom ponudom i sve se preplaćuje, gdje to ima, rekao je Tomašević.

Škoro: Mi ćemo smanjiti prirez za tri postotna poena. Taj prirez i porez na dohodak donose u blagajnu temeljem novih izračuna negdje oko 5.5 milijardi kuna. Međutim, problem je u tome što se gospodarilo novcima Zagreba šakom i kapom, davalo se svakome pa između ostalog i gospodinu Tomaševiću. Recimo za posao koji Zagreb može napraviti sam, ne zoveš grad, nego se zove zeleni telefon i za to je Tomašević dobio više od milijun kuna, rekao je Škoro.

Tomašević: Ja sam dobio? Ovo je nova kleveta. Nisam ja dobio, nego Zeleni telefon, a ta su sredstva zbog prosvjeda u Varšavskoj ukinuta Zelenoj akciji.