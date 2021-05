Škorini ljudi održali presicu o financiranju Možemo, prekinuli ih maturanti pjesmom 'Sude mi'

Izborni stožer kandidata za gradonačelnika Zagreba Miroslava Škore održao je konferenciju za medije na temu "Preko 130 milijuna razloga zašto 'Možemo'!".

Podsjetimo, nakon što je Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Grada Zagreba, na konferenciji za medije i sučeljavanjima uoči drugog kruga izbora, koji će se održati 30. svibnja, prozvao kandidata platforme Možemo! Tomislava Tomaševića za izvlačenje preko 80 milijuna kuna iz gradskog proračuna kroz nevladine organizacije, Domovinski je pokret u ponedjeljak na svom Facebook profilu objavio tablicu u kojoj su navedeni navodni iznosi koje su u periodu od 2013. do 2020. godine pojedini članovi Možemo! dobili iz proračuna Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Domovinski pokret najavio je da će na današnjoj konferenciji javnosti prezentirati dokumente i nove podatke koji potvrđuju njihove navode.

- Sazvali smo ovu press konferenciju kako bismo upoznali javnost s činjenicama korupcijske afere neviđenih razmjera koja se krije iza platforme Možemo - kazali su iz Domovinskog pokreta i nabrajali iznose koje su dobile udruge koje su, kako tvrde, povezane s članovima Možemo i Tomislavom Tomaševićem.

Pressicu Domovinskog pokreta u jednom trenutku prekinuli su maturanti s norijade koji su se pojavili na Zrinjevcu. Maturanti su zatim zapjevali pjesmu "Sude mi" Miroslava Škore.

Foto: N1

- Pozvali smo džentlmenski Tomaševića da informira javnost kako se financira Možemo, no kako do danas to nisu učinili podastrijet ćemo materijalne dokaze. Ekipa iz platforme Možemo nisu mlada skupina entuzijasta već dobro organizirana skupina koja 10 godina isisava na najgori parazitski način novce poreznih obveznika. Zahvaljujemo se bivšim nezadovoljnim suradnicima platforme Možemo koji su nam pomogli u rasvjetljavanju ove afere. Uz aferu su vezane stotine udruga koje su vezane uz platformu Možemo - kazao je Dario Žepina, glavni tajnik Domovinskog pokreta..

Pozvali su javnost da prate tijek novca i da će sve biti jasno.

- Htio sam nekoliko riječi politički reći koja je poanta civilnog društva jer i sam dolazim iz te sfere. Civilno društvo u pristojnim društvima postoji, cilj je da štite ljudska prava, sva druga prava, lobira kod zakonodavca koja tim ugroženim skupinama ide u prilog. Ja sam devet godina bio potpredsjednik HHO-a, nisam za razliku od Tomaševića ni sekundu bio zaposlenik HHO-a, tamo ostvarivao plaću i tamo primao honorare. Mislim da sam u 10 godina imao jedan putni nalog. Tu se radi o korištenju javnih sredstava za politički marketing, promociju ljudi koji su bili u civilnom društvu i poželjeli se baviti politikom. Koliko je to moralno neka to prosude mediji i građani. Optužuju nas iz Možemo i neki novinari da vodimo prljavu kampanju. Mislim da je vrijeme da se progovori o toj temi, o civilnom društvu se nikad nije govorilo. Ovo je vrijedna rasprava da se vidi što se događalo u tom društvu i mislim da ovo nije prljava kampanja nego čistilište - kazao je Igor Peternel te pozvao Tomaševića da se izjasni koliko je novca otišlo na honorare njega i suradnika.

Pozvao je novinare da uzmu sa "švedskog stola" dokumentaciju koju su donijeli na konferenciju za medije kako bi se uvjerili u njihove tvrdnje.

Na pitanje je li im sporno financiranje svih civilnih udruga, Žepina je kazao da su se fokusirali na Možemo.

- To je stotine uvezanih udruga koji dobiju donaciju pa ona ide kroz putne naloge, prihode koje ostvaruju. Sve što ne uspiju plasirati prema sebi, plasiraju kao donacije prema drugim udrugama i tako se taj krug zatvara. Sve vam je tu, možete imati uvid u dokaze. Sve što je na stolu je javno dostupno - kazao je Žepina i ponovno pozvao Tomaševića da javno objavi sve podatke.

Peternel je komentirao je li im sporno što je Vigilare dobio 19 milijuna kuna.

- Bitno je od tih 19 milijuna kuna koji je taj projekt, na što su utrošena sredstva, koliko je utrošeno na plaće. Ako Batarelo izrazi želju za politički angažman da se vidi koliko je tog novca otišlo u njegov politički marketing da relevantno sudjeluje na izborima - kazao je Peternel.

- Činjenica je da je Škoro bio suvlasnik 5 posto u Omega softwarea i da je udjele prodao i izašao iz toga - kazali su iz Domovinskog pokreta komentirajući poslovanje tvrtke Omega software s Gradom Zagrebom.

- Pozivamo sve institucije Grada Zagreba, sva državna tijela da javno objave sve izvore financiranja te interesne hobotnice - kazao je Žepina.

- S tim milijunima džabe su krečili, neće promijeniti ovu mladost, koja pjeva Škorine pjesme - kazao je Stipo Mlinarić.