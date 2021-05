Tko je Mateja Jozeljić, mlada Škorina uzdanica koja je 'ukrala' pažnju kamera na današnjoj presici?

Na zagrebačkom Zrinjevcu održana je presica Domovinskog pokreta na kojoj su pročitani iznosi koje su udruge povezane s vodećim ljudima platforme Možemo! dobili iz proračuna i kako kažu iz stožera Miroslava Škore "sumnjivih inozemnih donatora".

Presicu je otvorila 29-godišnja Mateja Jozeljić koja je nekoliko minuta iščitavala, kako je kazala, sumnjive novčane iznose sugerirajući kako je nedvojbeno riječ o pranju novca među lijevim udrugama ljudi bliskih Tomaševiću te da iz svega proizlazi kako je prekršen Ustav RH.

VIDEO: Presica Domovinskog pokreta na kojoj je govorila Mateja Jozeljić

Jozeljić do sada javnost nije imala prilike viđati pred kamerama velikih televizija pa je upravo njezina pojava izazvala ogroman interes javnosti na društvenim mrežama.

Na LinkedIn profilu Jozeljić stoji kako obnaša funkciju PR savjetnice u Domovinskom pokretu. Treba spomenuti kako se Jozeljić u medijskom prostoru prvi put pojavljuje 2017. godine kada ju je Velimir Bujanec svečano predstavio kao novinarku Z1 televizije i novu suradnicu svoje emisije "Bujica".

Jedan od najgledanijih intervjua Mateje Jozeljić svakako je onaj iz 2018. kada je radeći prilog za "Bujicu" na domjenku SNV-a prilikom proslave pravoslavnog Božića upitala Milorada Pupovca "je li prikladno slavljenje Božića koristiti u političke svrhe?". Pupovac je tada de facto ostao bez reakcije, kazao je da nema zlouporabe u političke svrhe i prekinuo je komunikaciju.

Taj je video bio afirmiran ponajviše na otvoreno desnim portalima, braniteljskim blogovima i kontroverznim Facebook stranicama.

Na profilnoj fotografiji Facebook profila Jozeljić ponosno pozira s Miroslavom Škorom, a na istom mjestu se može pronaći i informacija kako je sretno zaručena.

Podsjetimo, na današnjoj presici Škorinog stožera osim što su izneseni podaci o financiranju udruga Tomaševićevih ljudi, novinarima su se obratili Igor Peternel te Dario Žepina, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

"Pozvali smo džentlmenski Tomaševića da informira javnost kako se financira Možemo, no kako do danas to nisu učinili podastrijet ćemo materijalne dokaze. Ekipa iz platforme Možemo nisu mlada skupina entuzijasta već dobro organizirana skupina koja 10 godina isisava na najgori parazitski način novce poreznih obveznika. Zahvaljujemo se bivšim nezadovoljnim suradnicima platforme Možemo koji su nam pomogli u rasvjetljavanju ove afere. Uz aferu su vezane stotine udruga koje su vezane uz platformu Možemo – kazao je Dario Žepina, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

Zatim je Igor Peternel novinarima kazao da prate tijek novca i da će im sve biti jasno.

FOTO: Mateja Jozeljić na presici Domovinskog pokreta okružena stranačkim kolegama

"Htio sam u nekoliko riječi politički reći koja je poanta civilnog društva jer i sam dolazim iz te sfere. Civilno društvo u pristojnim društvima postoji, cilj je da se štite ljudska prava, sva druga prava, lobira kod zakonodavca da tim ugroženim skupinama ide u prilog. Ja sam devet godina bio potpredsjednik HHO-a, nisam, za razliku od Tomaševića, ni sekundu bio zaposlenik HHO-a, tamo ostvarivao plaću i tamo primao honorare. Mislim da sam u 10 godina imao jedan putni nalog. Tu se radi o korištenju javnih sredstava za politički marketing, promociju ljudi koji su bili u civilnom društvu i poželjeli se baviti politikom. Koliko je to moralno, neka to prosude mediji i građani. Optužuju nas iz Možemo i neki novinari da vodimo prljavu kampanju. Mislim da je vrijeme da se progovori o toj temi, o civilnom društvu nikad se nije govorilo. Ovo je vrijedna rasprava da se vidi što se događalo u tom društvu i mislim da ovo nije prljava kampanja nego čistilište", kazao je Igor Peternel te pozvao Tomaševića da se izjasni koliko je novca otišlo na honorare njega i suradnika.

Dodajmo i to da su u jednom trenutku presicu Domovinskog pokreta prekinuli zagrebački maturanti s norijade koji su zapjevali pjesmu Miroslava Škore 'Sude mi'.

VIDEO: Pogledajte kako su maturanti prekinuli presicu Škorinog stožera i zapjevali 'Sude mi'