Todorić: Pokrenut ću postupke protiv skupine Borg, njihovih nalogodavaca te ruskih banaka SBER i VTB

Ivica Todorić, bivši čelnik Agrokora, pokrenut će postupke protiv tzv. skupine Borg, ali u Americi i Velikoj Britaniji. Razlog za to je jer su, kaže, od 2017. do 2022., svi sudski postupci protiv njegove obitelji, suradnika i prijatelja odbijeni od strane sudova, ali je on i dalje pod policijskim pritiskom. Naime, DORH je nedavno ponovno podigao optužnicu u slučaju Agrokor, a njome se Ivica Todorić i još 14 osoba terete za niz financijskih malverzacija kojima je Agrokor oštećen za 1,2 milijardu kuna, dok je Todorić sebi pribavio imovinsku korist od 923,6 milijuna kuna.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Spreman sam na posljednji korak u borbi za istinu vezano uz aferu Agrokor.

U svjetlu potpune kontrole DORH-a od strane korumpiranih političkih poluga u Republici Hrvatskoj, odlučio sam:

Pokrenuti u kratkom roku postupke u Americi i Velikoj Britaniji protiv članova kriminalne grupe „Borg“, njihovih nalogodavaca, te ruskih banaka SBER i VTB – entiteta pod međunarodnim sankcijama.

protiv članova kriminalne grupe „Borg“, njihovih nalogodavaca, te ruskih banaka SBER i VTB – entiteta pod međunarodnim sankcijama. Isto tako podnjeti ću odštetne zahtjeve u milijardama kuna.

Postupci će biti vođeni od strane afirmiranih bivših javnih tužitelja navedenih država a koji su ZASNOVANI NA VEĆ OBAVLJENIM DETALJNIM PRAVNIM ANALIZAMA dostupne dokumentacije a koja sugerira da su gore navedeni kao udruženi klan stajali iza otimanja privatne imovine i teških kršenja kaznenog prava.

Detalji kaznenih postupaka pokrenutih od strane mojih zastupnika će biti dostupni široj javnosti u mjeri dozvoljenoj po primjenjivom pravu. Ali već sada je sigurno da će u naredna dva tjedna biti važnih informacija.

Hrvatski Ustav naše domovine počinje riječima: „U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.“

Unatoč tome, mi živimo u vremenu u kojem nekolicina kontrolira bezvlašće, dok se narod oprašta od svoje djece koja bježe u inozemstvo da bi imala malu nadu dostojanstvenog života. I dok siromaštvo postaje pravilo za tisuće obitelji, novac i imovina hrvatskog naroda se dijele između uzurpatora vlasti i njihovih suradnika po svijetu.

Reći „NE“ zloupotrebi moći i kriminalnim skupinama izgleda zastrašujuće ako se sagledaju poluge represije.

Međutim, to je jedino rješenje.

Moja obitelj, suradnici i prijatelji se nalaze pod stalnim pritiskom policijske države, uzurpiranog DORH-a i manipuliranih medijskih izvještaja od trenutka od kada smo rekli „NE“ bezvlašću, korupciji i kriminalu.

DOVOLJNO ZA PROGON moje djece i unučadi je bilo to što kao direktor kompanija (koje su u svom sustavu zapošljavale preko 60 tisuća ljudi) nisam bio spreman potpisati uništenje i protupravni prijenos moje privatne imovine na kriminalne grupe i ruske banke koje su pod međunarodnim sankcijama.

Kako bi se kriminal i korupcija opravdali, vlast već godinama u javnosti plasira užasavajuće neistine, te politički prisiljavala frivolne sudske postupke zasnovane na malicioznim konstrukcijama.

Od 2017. do 2022., svi sudski postupci protiv moje obitelj, suradnika i prijatelja su odbijeni od strane sudova.

Izražavam svoju građansku zahvalnost profesionalnosti onom djelu sudova koji su se suprotstavili uzurpaciji moći i vlasti, te sude po pravu i PRAVDI.

U svakoj pravnoj državi, navedene odluke sudova bi stavile točku na ovu temu, i prebacile se na one koji su doista počinili kaznena djela po primjenjivom pravu – ali to ne vrijedi u slučaju Hrvatske, države u kojoj se mali broj moćnika bori za opstanak na vlasti koji ih štiti od kaznenih postupaka.

Iz tog razloga je, po navodima medija, prošlog tjedna, ponovo pokrenut isti postupak koji je već prethodno odbijen od stane sudova.

Bacaju prašinu u oči narodu i rasipaju novac od poreza!"