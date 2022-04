Sud odbio Todorića, nema istrage grupe Borg: Evo što kažu u objašnjenju

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora, ne miri se s činjenicom da je ostao bez svoje tvrtke, nakon što je donesen Lex Agrokor, kojim je Vlada Andreja Plenkovića, kako je u više navrata pojašnjeno, spašavala posrnulu tvrtku. No po Todoriću, tvrtka mu je oduzeta, za što on krivi tzv. grupu Borg. Po njemu članovi grupe Borg, a ima ih više od 10, uključujući Martinu Dalić, Antu Ramljaka i Andreja Plenkovića, udružili su se u zločinačku grupu čiji je cilj bio da Todoriću otmu tvrtku. Protiv te tzv. Borg grupe, podneseno je nekoliko kaznenih prijava, koje je USKOK odbacio, jer tijekom izvida koje je provodio devet mjeseci, nisu nađeni elementi kaznenog djela.

Nakon što je USKOK odbacio tu kaznenu prijavu, Todorić je osobno preuzeo kazneni progon više osoba iz tzv. grupe Borg, tražeći pokretanje istrage, no sud mu je zahtjev odbio kao neosnovan. Todorić se na takvu odluku žalio, a i žalba mu je odbijena uz vrlo detaljno obrazloženje zagrebačkog Županijskog suda. U obrazloženju odbijanja Todorićeve žalbe, je i vrlo detaljno opisano što se sve događalo neposredno prije donošenja sada Todoriću spornog Lex Agrokora.

Todorić je među ostalim sumnjičio Martinu Dalić i Andreja Plenkovića da su se udružili i zajednički djelovali kako bi izabrali tajnu i neformalnu skupinu osoba koja je bila zadužena za donošenje Lex Agrokora i to tvrdi Todorić, bez ikakvog ekonomskog i pravnog uporišta. Tvrdi i da je Uprava Agrokora smijenjena bez poštovanja zakonske procedure, kako bi se na mjesto izvanrednog povjerenika postavio Ante Ramljak. Spominjao je i visoke savjetničke ugovore te činjenicu da je imovina Agrokora prenesena na Knighthead Capital Management, što je po njemu sve produkt kaznenih djela.

No i žalba mu je odbijena kao neosnovana, a u obrazloženju je navedeno da je Todorić početkom 2017. dolazio u Vladu radi dogovora oko spasa Agrokora, te da je Lex Agrokor izglasan u Saboru u travnju te godine, da je na snagu stupio mjesec dana kasnije, a u međuvremenu je prošao i kontrolu Ustavnog suda. Obrazloženo je i da je Lex Agrokor primijenjen nevezano za djelovanje bilo kojih osoba koje Todorić navodi kao osumnjičenike. Prije no što je Lex Agrokor stupio na snagu, tvrtka je Trgovačkom sudu podnijela zahtjev za pokretanjem izvanredne uprave, što je bio preduvjet da se Lex Agrokor primjeni na tvrtku kojoj je u tom trenutku Todorić još uvijek bio predsjednik uprave.

- Priprema i donošenje Zakona o postupku izvanredne uprave i njegova aktivacija su proces koji se odvijao u više faza, a koje su ovisile o djelovanju tadašnje uprave Agrokora, odlukama Trgovačkog suda u Zagrebu te državnih institucija, a te okolnosti nisu niti mogle biti rezultat prije stvorenog dogovora između osumnjičenika - naveo je sud u obrazloženju.

Što se tiče Knighthead Fonda, u obrazloženju odluke navodi se da su oni obveznice Agrokora počeli kupovati i siječnju 2017. po cijeni od 85 do 90 centi i do ožujka su već bili najveći imatelji obveznica Agrokora, što su i ostali do primjene Lex Agrokora. Riječ je o tvrtki koja je specijalizirana za ulaganje u vrijednosne papire tvrtki ili država u trenutku kada se one nađu u financijskim teškoćama. U travnju 2017. predstavnik Fonda se obratio Martini Dalić i to na njezinu službenu e -adresu, nudeći brzo financiranje Agrokora s 300 milijuna eura. U to vrijeme je Lex Agrokor već stupio na snagu te se tražio izvanredni povjerenik. Po stavu suda, to je dokaz da predstavnici Fonda nisu bili upoznati s namjerom Vlade da se spriječi stečaj Agrokora.

- Iz prikupljenih obavijesti i dokumentacije zaključuje se da je Fond Knighthead djelovao i okviru svog uobičajenog poslovanja na temelju informacija dostupnih svim sudionicima međunarodnog tržišta kapitala, donio poslovnu odluku o ulaganju u obveznice Agrokora, kada je njihova cijena pala ispod nominalne vrijednosti te da su bilo kakav kontakt s relevantnim subjektima u Republici Hrvatskoj uspostavili tek 28. i 30. ožujka 2017. predstavljajući se kao jedan od najvećih vjerovnika Agrokora s obzirom na postotak obveznica koje kontroliraju - naveo je sud u obrazloženju odbacivanja Todorićeve žalbe.

