Ponovno podignuta optužnica protiv Todorića i 14 suoptuženika

Sedam mjeseci nakon što je tužiteljstvo povuklo optužnicu u slučaju Agrokor, koja je tada bila u fazi potvrđivanja, optužnica je ponovo podignuta. Njome se Ivica Todorić i još 14 osoba terete za niz financijskih malverzacija kojima je Agrokor oštećen za 1,2 milijardu kuna, dok je Todorić sebi pribavio imovinsku korist od 923,6 milijuna kuna.

Ako je suditi po priopćenju koje je objavio ŽDO Zagreb, malo je toga iz prvotne optužnice mijenjano. Todorić i ostali se terete za ista djela, ista je šteta, a priopćeno je da je optužnica bila povučena radi biljeg razjašnjena stvari, što je sada, tvrdi tužiteljstvo, sada učinjeno.

Je li to dosita tako znat će se kada zagrebački Županijski sud optužnicu dostavi okrivljenicima i njihovim braniteljima, koji su u dosadašnjoj fazi postupka imali dosta primjedbi. Najveća se odnosila na način na koje je provedeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje, pa su obrane inzistirale da se napravi novi, što koliko se neslužbeno može čuti nije napravljeno.

Inače optužnica u aferi Agrokor povučena je u trenutku kada je uhićena Mirela Alerić Puklin, jedna od tužiteljica čiji je potpis bio na toj optužnici. Uhićena je zbog sumnje da je odavala informacije iz istrage Piruški Canjugi, jednoj od optuženica u toj aferi. Službeno objašnjene tada je bilo da se optužnica mora pregledati i očistiti od eventualno kontaminiranih dokaza.

S druge strane, događalo se to u vrijeme kada je Visoki kazneni sud (VKS) uvažio žalbu obrana koje su tražile da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji financijsko-knjigovodstveno vještačenje. Sporno im je jer ga je radila poljska tvrtka KPMG koja je osim za tužiteljstvo radila i za izvanrednu upravu Agrokora. Optužno vijeće je smatralo da je taj dokaz zakonit, no VKS se s tim nije složio. Tražili su da se na optužnom vijeću ispita vještak Ismet Kamal koji je po obrani u sukobu interesa.

No prije no što je optužno vijeće uspjelo provesti što im je naložio VKS, DORH je povukao optužnicu. To će se vjerojatno napraviti u dogledno vrijeme, a ovisno što iz toga ispitivanja proizađe, vjerojatno će se odlučivat će se i o eventualnom novom vještačenju.

Izrada takvog vještačenja izrazito je komplicirana i skupa, a malo je tvrtki koje to mogu napraviti. Istraga je pokrenuta 2017., a optužnica podignuta nakon gotovo tri godine.

Pet godina od pokretanja istrage, optužnica još nije potvrđena, a kako sada stvari stoje, teško da će se to dogoditi tako skoro.

