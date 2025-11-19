Naši Portali
POGINULO 1400 LJUDI

Svrgnuta čelnica Bangladeša Sheikh Hasina osuđena je na smrt zbog maskara tijekom prosvjeda 2024. a evo što se trenutačno zbiva u toj zemlji

Autor
Danijel Prerad
19.11.2025.
u 22:02

Reagirajući na Hasininu presudu, Ured UN-a za ljudska prava rekao je da je ovo "važan trenutak za žrtve" - ​​ali je izrazio žaljenje zbog "izricanja smrtne kazne, kojoj se protivimo u svim okolnostima"

Svrgnuta čelnica Bangladeša Sheikh Hasina, koja se nalazi u izgnanstvu, osuđena je na smrt za zločine protiv čovječnosti zbog gušenja studentskih prosvjeda koji su doveli do njezina smjene 2024. godine. Sheikh Hasina proglašena je krivom za dopuštanje upotrebe smrtonosne sile protiv prosvjednika, od kojih je 1.400 poginulo tijekom nemira prošle godine. To je bilo najgore krvoproliće koje je zemlja vidjela od stjecanja neovisnosti 1971. godine. Hasini (78) je u odsutnosti suđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom (ICT) u Bangladešu, dok se ona nalazi u egzilu u Indiji otkako je prisiljena odstupiti s vlasti u srpnju 2024. Tužitelji su je optužili da stoji iza stotina ubojstava tijekom prosvjeda. Hasina je odbacila sve optužbe, nazivajući suđenje "pristranim i politički motiviranim".

Ključne riječi
studentski prosvjedi smrtna kazna Sheikh Hasina Bangladeš

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Navrdeda
Navrdeda
22:37 19.11.2025.

Krvavi neredi u Bangladešu odneli su oko 560 života od sredine jula 2024. Rezultirali prevratom i bekstvom iz zemlje premijerke Šeik Hasine (76), koja je zatim optužila SAD da stoji iza haosa. Vašington isplanirao njeno svrgavanje sa vlasti jer nijee htela da prepusti Americi suverenitet nad strateški ključnim ostrvom Sveti Martin, sa kojeg je moguće kontrolisati Bengalski zaliv. Hasina je u međuvremenu optužena za ubistvo zbog smrti jednog demonstranta od ruku policije. Advertisement

