Svrgnuta čelnica Bangladeša Sheikh Hasina osuđena je na smrt zbog maskara tijekom prosvjeda 2024. a evo što se trenutačno zbiva u toj zemlji

Svrgnuta čelnica Bangladeša Sheikh Hasina, koja se nalazi u izgnanstvu, osuđena je na smrt za zločine protiv čovječnosti zbog gušenja studentskih prosvjeda koji su doveli do njezina smjene 2024. godine. Sheikh Hasina proglašena je krivom za dopuštanje upotrebe smrtonosne sile protiv prosvjednika, od kojih je 1.400 poginulo tijekom nemira prošle godine. To je bilo najgore krvoproliće koje je zemlja vidjela od stjecanja neovisnosti 1971. godine. Hasini (78) je u odsutnosti suđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom (ICT) u Bangladešu, dok se ona nalazi u egzilu u Indiji otkako je prisiljena odstupiti s vlasti u srpnju 2024. Tužitelji su je optužili da stoji iza stotina ubojstava tijekom prosvjeda. Hasina je odbacila sve optužbe, nazivajući suđenje "pristranim i politički motiviranim".