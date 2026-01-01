Naši Portali
STRAŠNA TRAGEDIJA

Ima li među stradalima u požaru u Švicarskoj i Hrvata? Oglasilo se ministar vanjskih poslova

Foto: REUTERS
Autori: Sandra Veljković, Maša Taušan/Hina
01.01.2026.
u 12:40

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno, u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut švicarskom kolegi Ignaziou Cassisu i ponudio pomoć Hrvatske. Telefonski razgovor je uslijedio nakon tragičnih događaja u Crans-Montani, a ministar je naglasio spremnost Hrvatske da pruži svu moguću podršku u ovoj teškoj situaciji. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i hrvatsko veleposlanstvo Švicarskoj su u stalnom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo nalaze li se među stradalima hrvatski državljani, rekao je hrvatski ministar.

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno, u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih. Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais.

"Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Švicarskoj ostaju u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama", napisao je Grlić Radman. "Izvijestit ćemo javnost čim provjerene informacije budu dostupne", dodao je. 

Ključne riječi
Gordan Grlić Radman požar Švicarska

