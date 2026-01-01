Ima li među stradalima u požaru u Švicarskoj i Hrvata? Oglasilo se ministar vanjskih poslova

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut švicarskom kolegi Ignaziou Cassisu i ponudio pomoć Hrvatske. Telefonski razgovor je uslijedio nakon tragičnih događaja u Crans-Montani, a ministar je naglasio spremnost Hrvatske da pruži svu moguću podršku u ovoj teškoj situaciji. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i hrvatsko veleposlanstvo Švicarskoj su u stalnom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo nalaze li se među stradalima hrvatski državljani, rekao je hrvatski ministar.

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno, u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih. Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais.

"Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Švicarskoj ostaju u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama", napisao je Grlić Radman. "Izvijestit ćemo javnost čim provjerene informacije budu dostupne", dodao je.