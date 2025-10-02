Naši Portali
TEŠKA NESREĆA

Sudar kod Šibenika na A1, ima teško ozlijeđenih, u automobilu i dvoje djece

Policijski automobil
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Dea Redžić
02.10.2025.
u 09:58

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava

​Jučer, 1. listopada oko 18.50 sati na autocesti A1 kod Šibenika dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena. Prometna nesreća se dogodila na način da 35-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, nakon uključivanja s čvora Šibenik na autocestu A1 u smjeru Zagreba, vrši radnju prestrojavanja u pretjecajnu prometnu traku a da se prethodno nije uvjerila kako tu radnju može učiniti bez izazivanja opasnosti po ostale sudionike u prometu i imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, uslijed čega na pretjecajnoj traci dolazi do sudara stražnjeg dijela njenog vozila i prednjeg dijela osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak.

Nakon sudara vozilo 35-godišnjakinje se odbija i udara u središnju metalnu ogradu te se u odbijanju vraća na kolnik i prelazi preko obje prometne trake te izlijeće van kolnika, uslijed čega udara u uzdignuti betonski ivičnjak preko kojeg se uspinje i udara o kameno zemljani nasip. Vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu u Šibeniku prevezeni su putnici iz osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka, 38-godišnjak i dvoje djece, gdje su muškarcu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok će za djecu putnike po završetku liječničke obrade biti konstatirane ozljede. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

