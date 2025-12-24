Užas u Koprivnici: Ispred zgrade pronađeno beživotno tijelo

Jutros je u Koprivnici, ispred jedne od stambenih zgrada, pronađeno beživotno tijelo muškarca. Kako izvještava ePodravina, tijelo je pronađeno ispred zgrade na Trgu kralja Tomislava.

Prema neslužbenim informacijama do kojih je ePodravina došla razgovorom sa stanarima tog kvarta, riječ je o stanaru zgrade ispred koje je tijelo pronađeno. Navodno se radi o mlađem muškarcu, no što se točno dogodilo zasad nije poznato.- Pronašli su ga oko 6.30 sati. Isprva su mislili da su to vreće smeća jer je bio sklupčan na tlu - ispričali su stanari za ePodravinu. Sve okolnosti ovog događaja bit će poznate nakon policijske istrage, a očevid je u tijeku.