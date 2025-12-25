MOL pregovara s Rusima o kupnji NIS-a

U tijeku su razgovori između ruskih dioničara, koji imaju većinski vlasnički udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), i mađarske kompanije MOL o povlačenju ruskog kapitala iz NIS-a. Taj je potez uvjet koji postavlja američka vlada kako bi se otvorila mogućnost ukidanja sankcija. NIS se obratio američkom uredu za kontrolu strane imovine (OFAK), a isto je učinio i mađarski MOL. Vlada Mađarske je podržala te razgovore, a Vlada Srbije pružit će podršku u pronalaženju rješenja za ukidanje sankcija, ali i stvaranju uvjeta za izdavanje operativne dozvole za rad NIS-a, piše Blic. "Podsjetit ću vas da je danas 77. dan od stupanja na snagu sankcija NIS-u. Ono na što sam ponosna jest da građani to nisu osjetili, da u svojim rezervama imamo dovoljno dizela, benzina, loživog ulja, kerozina da prebrodimo ovo razdoblje", rekla je srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Činjenica je da je prošlo toliko dana i da se naše rezerve prazne, iako ih redovito obnavljamo, ali građani moraju shvatiti da nemamo logističke kapacitete za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna i u tom smislu nastavit ćemo voditi aktivne razgovore i dijalog. Prije svega, moraju se stvoriti uvjeti da NIS može nastaviti raditi bez obzira na vrijeme potrebno za dovršetak transakcije između MOL-a i ruskih dioničara", dodala je. Predstavnici Srbije poručili su da su pregovori o izlasku ruskog kapitala iz vlasničke strukture Naftne industrije Srbije (NIS) dobili potporu i Moskve, te da se sada čeka odluka američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC).

Kako je izjavila ministrica, Srbija će podržati nastavak razgovora pred OFAC-om, koji bi prije svega trebao omogućiti NIS-u dobivanje nove operativne dozvole za nastavak rada, a potom pratiti tijek pregovora i procijeniti hoće li njihov ishod zadovoljiti uvjete američke administracije. Govoreći o opskrbi energentima, Đedović je istaknula da građani ne trebaju strahovati od nestašice plina. Prema njezinim riječima, Srbija je spremna za sve scenarije, zalihe su popunjene, a planirano je i njihovo daljnje povećavanje. Do kraja ožujka očekuje se sklapanje novog ugovora o isporuci plina s Rusijom. Naglasila je da je cilj osigurati dovoljne količine plina za sezonu grijanja po što povoljnijim cijenama, kako bi građani nastavili plaćati niže cijene u odnosu na većinu zemalja regije i Europske unije. "Naš je prioritet osigurati dovoljno plina za najhladnije dane, kada dnevna potrošnja doseže i do 17 milijuna prostornih metara", poručila je.