U teškoj prometnoj nesreći u Varaždinu poginuo stariji muškarac (80)

U Ulici Braće Radić u Varaždinu jučer oko 18.30 sati smrtno je stradao 80-godišnji muškarac. Upravljao je teretnim vozilom krećući se iz smjera Ulice Juraja Križanića u smjeru Gojanca. Dolaskom do benzinske postaje, iz nepoznatog je razloga vozilom prešao na središnju prometnu traku namijenjenu za promet vozila koja skreću ulijevo na prostor benzinske postaje i na traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.

- Tom je prilikom prednjim desnim dijelom vozila udario u stražnju lijevu stranu osobnog vozila kojim je upravljala 47-godišnjakinja, koja se nalazila zaustavljena na središnjoj traci za skretanje u lijevo. Vozilo je uslijed udara odbačeno prema naprijed prema ulazu na benzinsku postaju sa druge strane kolnika, gdje je prednjim dijelom udarilo u metalni rasvjetni stup. Vozilo 80-godišnjaka se uslijed udara zarotiralo po kolniku te stražnjim lijevim bočnim dijelom udarilo u prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera, odnosno iz smjera Gojanca, upravljao 23-godišnjak. Oba su se vozila nakon udara zaustavila na kolniku. U prometnoj je nesreći ozlijeđeno svo troje vozača i 20-godišnja putnica iz vozila 23-godišnjaka. Oni su prevezeni u Opću bolnicu Varaždin gdje im je pružena liječnička pomoć. Nažalost, 80-godišnji vozač je u bolnici preminuo, a uzrok smrti bit će utvrđen nakon obdukcije - izvijestila je danas policija.