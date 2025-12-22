Naši Portali
POKUŠAO PRIKRITI TRAGOVE

Podignuta optužnica protiv Slovaka zbog ubojstva partnera na Jadranu: Istražitelji otkrili jezive detalje

Vanja Majetić/Hina
22.12.2025.
u 15:11

Nakon što je usmrtio Burkova, okrivljeni slovački državljanin je namjerno potopio brod u blizini otoka Iža kako bi prikrio tragove

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred zadarskim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 51-godišnjeg državljanina Slovačke zbog teškog ubojstva češkog državljanina Alexa Burkova (38) u lipnju ove godine, tijekom plovidbe do otoka Molata. Prema optužnici, okrivljeni je 22. lipnja, u vremenu od 13,20 do 21 sat, usmrtio iz koristoljublja svog poslovnog partnera Burkova na zasad neutvrđeni način i na neutvrđenom mjestu u blizini Molata i to nakon što su zajedno brodom isplovili s Vira.

Nakon što je usmrtio Burkova, okrivljeni slovački državljanin je namjerno potopio brod u blizini otoka Iža kako bi prikrio tragove, ističe tužiteljstvo. U optužnici je predloženo da sud produlji ranije određen istražni zatvor protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega, jer se radi o slovačkom državljaninu, kao i zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela.

