PROMET U PREKIDU

Teška nesreća u Benkovcu, jedna osoba smrtno stradala

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
23.12.2025.
u 10:53

Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo

Jutros oko 08.30 sati na državnoj cesti DC-27 u Benkovcu u Karinskoj ulici u prometu je smrtno stradao 72-godišnji vozač automobila.

Na mjestu događaja policijski službenic i provode očevid u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo. Od 08.55 sati navedena dionica državne ceste zatvorena je za sav promet.

Benkovac tragedija prometna nesreća

