Teška nesreća u Benkovcu, jedna osoba smrtno stradala

Jutros oko 08.30 sati na državnoj cesti DC-27 u Benkovcu u Karinskoj ulici u prometu je smrtno stradao 72-godišnji vozač automobila.

Na mjestu događaja policijski službenic i provode očevid u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo. Od 08.55 sati navedena dionica državne ceste zatvorena je za sav promet.