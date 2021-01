Sud pogriješio, država poduzetniku mora platiti 9,6 milijuna kn

Republika Hrvatska tužitelju Marijanu Kovačiću iz Varaždina mora isplatiti 9,191.448 kuna, zajedno sa zateznom kamatom. Osim toga, mora mu nadoknaditi i troškove parničnog postupka od pola milijuna kuna. Nepravomoćna je to prvostupanjska presuda Općinskog suda u Varaždinu u kojoj se tvrdi da je Općinski sud u Splitu pogriješio pa država poduzetniku treba nadoknaditi štetu. Kovačić, većinski vlasnik trgovačkog društva Univerzal iz Varaždina, podnio je tužbu protiv države radi isplate tražbina. Varaždinska tvrtka koja se bavi gospodarenjem otpadom bila je vjerovnik Željezare Split, koja je završila u stečaju.

– Isporučili smo im robu koju nisu platili. Sud u Splitu je pogriješio. No to je prvostupanjska presuda, to bi moglo trajati još valjda 20 godina – rekao nam je Kovačić u telefonskom razgovoru.

On je otkupio potraživanja od Univerzala, u kojem je većinski vlasnik. Ističe da je oštećen jer netko na sudu u Splitu nije odradio posao. Priča seže desetak godina unatrag, kad je Univerzalu utvrđena tražbina u stečajnom postupku nad Željezarom Split, i to kao tražbina drugog višeg isplatnog reda. Željezara je kao stečajni dužnik rezervirala 9,1 milijuna kuna do pravomoćnog završetka prijašnjih sporova koje je pokrenuo Univerzal, no kad je varaždinska tvrtka izgubila spor i nije stekla status razlučnog vjerovnika, kao ni pravo odvojenog namirenja, novac koji se čuvao za Univerzal je potrošen.

Varaždinski sud smatra da je nedvojbeno da je Općinski sud u Splitu, donoseći rješenje o osiguranju 2010. godine, propustio to rješenje pravodobno dostaviti na provedbu zemljišnoknjižnom odjelu u Kaštel Lukšiću radi upisa založnog prava, što je bio dužan sukladno odredbama Ovršnog zakona. To je zatraženo tek u srpnju 2011., dakle sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci, i to nakon otvaranja stečajnog postupka nad Željezarom Split, kad upisi u zemljišne knjige više nisu bili mogući.