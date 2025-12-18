Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Nekretnine kao zaštitni mehanizam protiv inflacije

Raiffeisen mirovinski fondovi preuzeli City Centeru one Split

storyeditor/2025-12-17/PXL_020723_101221054.jpg
Ivana Ivanović/PIXSELL
VL
Autor
Ana Roksandić
18.12.2025.
u 07:52

Ulazak Raiffeisen fondova u CCO Split potvrđuje visoku vrijednost ove nekretnine kojom od samih početaka upravlja CC Real i koji je u posljednjih petnaest godina znatno unaprijedio tržišnu poziciju, održivost i operativne rezultate trgovačkog centra.

Raiffeisen mirovinski fondovi preuzeli su strateški vlasnički udio u City Centeru one Split, jednim od najuspješnijih trgovačkih centara u Hrvatskoj. Riječ je o prvoj investiciji Raiffeisen mirovinskih fondova u segment komercijalnih nekretnina od liberalizacije zakona 2024. godine. Ulazak Raiffeisen fondova u CCO Split potvrđuje visoku vrijednost ove nekretnine kojom od samih početaka upravlja CC Real i koji je u posljednjih petnaest godina znatno unaprijedio tržišnu poziciju, održivost i operativne rezultate trgovačkog centra.

"Ulazak Raiffeisen mirovinskih fondova u vlasničku strukturu City Centera one Split za nas je dodatna potvrda da smo posljednjih godina pretvorili ovaj trgovački centar u atraktivnu nekretninu za najveće institucionalne ulagače. Raiffeisen mirovinski fondovi kod ulaganja u nekretnine traže dugoročne, stabilne i predvidive novčane tokove. City Center one predstavlja idealnu nekretninu za njihov portfelj – odlikuje ga stabilan prihod od zakupa, indeksacija prema stopi inflacije, snažna popunjenost i profesionalno upravljanje", ističe direktorica CC Reala koji upravlja City Centerom one Split, Neda Buljević Vlačić.

Buljević Vlačić kazala je kako je riječ o primjeru koji pokazuje kako CC Real ne upravlja prostorima, već potencijalom svake nekretnine i iznimno im je bitno da investitorima, zakupcima i zajednici donijeti dugoročnu vrijednost. Buljević Vlačić naglašava kako je u protekle tri godine CC Real strateškim upravljanjem, izgradnjom brenda i repozicioniranjem na tržištu, kao i sveobuhvatnim preuređenjem CCO Split u iznosu većem od 22 milijuna eura, još snažnije pozicionirao ovaj splitski centar kao prvoklasnu komercijalnu nekretninu. Uz to, City Center one Split prvi u Hrvatskoj usklađen je s EU taksonomijom, te je vlasnik jednog od najcjenjenijih svjetskih standarda za održivu gradnju i upravljanje nekretninama, DGNB Gold. Osim što ovaj splitski šoping-centar time pridonosi ublažavanju klimatskih promjena te postaje otporniji na klimatske rizike, on postiže i niže operativne troškove te povećava svoju tržišnu vrijednost.

Iz Raiffeisen mirovinskih fondova kazali su nam: "Ulaganje u nekretnine smatramo jednim od načina za postizanje kvalitetne diverzifikacije portfelja. Osnovna prednost leži u niskoj korelaciji tržišta nekretnina s financijskim tržištima, što znači da nekretnine pružaju stabilnost čak i u razdobljima visoke tržišne volatilnosti" i dodaju: "Nekretnine djeluju kao zaštitni mehanizam protiv inflacije i osiguravaju dugoročno očuvanje vrijednosti kapitala. Osim potencijala za rast same tržišne vrijednosti, one investitoru nude i mogućnost ostvarivanja stabilnog, predvidljivog prinosa kroz najam, čime se dodatno uravnotežuje ukupni rizik ulagačkog profila."

Podsjetimo također da je sredinom ove godine, u vlasničku strukturu City Centera one Split ušao i prvi hrvatski investicijski fond za ulaganje u komercijalne nekretnine, InterCapital Real Estate Fund Alfa.

Na godišnjoj razini u OMF-ove je u 2024. uplaćeno 1,5 milijardi eura, što je 20,7 posto više nego u prošloj godini. U trećem mirovinskom stupu djeluje 29 dobrovoljnih fondova koji upravljaju znatno manjom imovinom i imaju stotinjak tisuća članova.

U upravljačkom portfelju CC Reala u Hrvatskoj nalaze se još i City Center one Zagreb West i East te Max City Pula, dok na međunarodnoj razini kompanija upravlja tržišnim nekretninama i investicijama na tržištu nekretnina od EU zemalja do Australije. Svoje međunarodno iskustvo i znanje CC Real će nastaviti primjenjivati i u Hrvatskoj te i dalje osiguravati dugoročne stabilne prinose za investitore, sigurnost za zakupce te punu iskorištenost potencijala svakog objekta pod svojim upravljanjem.

Plenković otkrio kada kreće isplata dodatka za umirovljenike: Za to je izdvojeno 217 milijuna eura
Ključne riječi
City Center one Split ulaganja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!