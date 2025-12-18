Raiffeisen mirovinski fondovi preuzeli City Centeru one Split

Raiffeisen mirovinski fondovi preuzeli su strateški vlasnički udio u City Centeru one Split, jednim od najuspješnijih trgovačkih centara u Hrvatskoj. Riječ je o prvoj investiciji Raiffeisen mirovinskih fondova u segment komercijalnih nekretnina od liberalizacije zakona 2024. godine. Ulazak Raiffeisen fondova u CCO Split potvrđuje visoku vrijednost ove nekretnine kojom od samih početaka upravlja CC Real i koji je u posljednjih petnaest godina znatno unaprijedio tržišnu poziciju, održivost i operativne rezultate trgovačkog centra.

"Ulazak Raiffeisen mirovinskih fondova u vlasničku strukturu City Centera one Split za nas je dodatna potvrda da smo posljednjih godina pretvorili ovaj trgovački centar u atraktivnu nekretninu za najveće institucionalne ulagače. Raiffeisen mirovinski fondovi kod ulaganja u nekretnine traže dugoročne, stabilne i predvidive novčane tokove. City Center one predstavlja idealnu nekretninu za njihov portfelj – odlikuje ga stabilan prihod od zakupa, indeksacija prema stopi inflacije, snažna popunjenost i profesionalno upravljanje", ističe direktorica CC Reala koji upravlja City Centerom one Split, Neda Buljević Vlačić.

Buljević Vlačić kazala je kako je riječ o primjeru koji pokazuje kako CC Real ne upravlja prostorima, već potencijalom svake nekretnine i iznimno im je bitno da investitorima, zakupcima i zajednici donijeti dugoročnu vrijednost. Buljević Vlačić naglašava kako je u protekle tri godine CC Real strateškim upravljanjem, izgradnjom brenda i repozicioniranjem na tržištu, kao i sveobuhvatnim preuređenjem CCO Split u iznosu većem od 22 milijuna eura, još snažnije pozicionirao ovaj splitski centar kao prvoklasnu komercijalnu nekretninu. Uz to, City Center one Split prvi u Hrvatskoj usklađen je s EU taksonomijom, te je vlasnik jednog od najcjenjenijih svjetskih standarda za održivu gradnju i upravljanje nekretninama, DGNB Gold. Osim što ovaj splitski šoping-centar time pridonosi ublažavanju klimatskih promjena te postaje otporniji na klimatske rizike, on postiže i niže operativne troškove te povećava svoju tržišnu vrijednost.

Iz Raiffeisen mirovinskih fondova kazali su nam: "Ulaganje u nekretnine smatramo jednim od načina za postizanje kvalitetne diverzifikacije portfelja. Osnovna prednost leži u niskoj korelaciji tržišta nekretnina s financijskim tržištima, što znači da nekretnine pružaju stabilnost čak i u razdobljima visoke tržišne volatilnosti" i dodaju: "Nekretnine djeluju kao zaštitni mehanizam protiv inflacije i osiguravaju dugoročno očuvanje vrijednosti kapitala. Osim potencijala za rast same tržišne vrijednosti, one investitoru nude i mogućnost ostvarivanja stabilnog, predvidljivog prinosa kroz najam, čime se dodatno uravnotežuje ukupni rizik ulagačkog profila."

Podsjetimo također da je sredinom ove godine, u vlasničku strukturu City Centera one Split ušao i prvi hrvatski investicijski fond za ulaganje u komercijalne nekretnine, InterCapital Real Estate Fund Alfa.

Na godišnjoj razini u OMF-ove je u 2024. uplaćeno 1,5 milijardi eura, što je 20,7 posto više nego u prošloj godini. U trećem mirovinskom stupu djeluje 29 dobrovoljnih fondova koji upravljaju znatno manjom imovinom i imaju stotinjak tisuća članova.

U upravljačkom portfelju CC Reala u Hrvatskoj nalaze se još i City Center one Zagreb West i East te Max City Pula, dok na međunarodnoj razini kompanija upravlja tržišnim nekretninama i investicijama na tržištu nekretnina od EU zemalja do Australije. Svoje međunarodno iskustvo i znanje CC Real će nastaviti primjenjivati i u Hrvatskoj te i dalje osiguravati dugoročne stabilne prinose za investitore, sigurnost za zakupce te punu iskorištenost potencijala svakog objekta pod svojim upravljanjem.