Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NJEMAČKA

Osvojio je milijunski iznos prije tri godine, još se nije javio: Ostalo mu je još samo par dana da podigne dobitak

Ilustracija
Oliver Dietze/DPA
VL
Autor
vecernji.hr
18.12.2025.
u 08:00

Jedan loto-igrač još uvijek nije preuzeo dobitak od milijun eura. Sretniku prijeti gubitak neočekivanog bogatstva.

Nepoznati loto-igrač s područja Münchena u kolovozu 2022. osvojio je oko 1,1 milijun eura. Dobitak je ostvaren u dodatnoj lutrijskoj igri Spiel 77. Do danas se dobitnik nije javio.

Lotto Bayern priopćio je da će se iznos poništiti 1. siječnja 2026. godine. Dobitnik do tog datuma mora ostvariti svoje pravo na isplatu. Ostalo mu je još samo nekoliko dana da zatraži milijunski dobitak, piše Fenix-magazin.

Još 25 milijuna eura čeka dobitnike u Bavarskoj

Slučaj iz Münchena nije jedini. Prema navodima Lotto Bayerna, u Bavarskoj još dva milijunska dobitka čekaju svoje vlasnike. Igrač iz Gornje Bavarske osvojio je u kolovozu 2025. gotovo 18 milijuna eura u igri Lotto 6aus49. Drugi igrač iz Gornje Franačke pogodio je Eurojackpot krajem studenoga 2025. i osvojio oko 6,7 milijuna eura.

Za ova dva dobitnika vrijeme nije toliko kritično – svoje dobitke mogu zatražiti do kraja 2028. godine. Ipak, Lotto Bayern savjetuje svim igračima da redovito provjeravaju svoje listiće. Potraga za dobitnicima se nastavlja.

Ključne riječi
Njemačka loto dobitak LOTO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!