Osvojio je milijunski iznos prije tri godine, još se nije javio: Ostalo mu je još samo par dana da podigne dobitak

Nepoznati loto-igrač s područja Münchena u kolovozu 2022. osvojio je oko 1,1 milijun eura. Dobitak je ostvaren u dodatnoj lutrijskoj igri Spiel 77. Do danas se dobitnik nije javio.

Lotto Bayern priopćio je da će se iznos poništiti 1. siječnja 2026. godine. Dobitnik do tog datuma mora ostvariti svoje pravo na isplatu. Ostalo mu je još samo nekoliko dana da zatraži milijunski dobitak, piše Fenix-magazin.

Još 25 milijuna eura čeka dobitnike u Bavarskoj

Slučaj iz Münchena nije jedini. Prema navodima Lotto Bayerna, u Bavarskoj još dva milijunska dobitka čekaju svoje vlasnike. Igrač iz Gornje Bavarske osvojio je u kolovozu 2025. gotovo 18 milijuna eura u igri Lotto 6aus49. Drugi igrač iz Gornje Franačke pogodio je Eurojackpot krajem studenoga 2025. i osvojio oko 6,7 milijuna eura.

Za ova dva dobitnika vrijeme nije toliko kritično – svoje dobitke mogu zatražiti do kraja 2028. godine. Ipak, Lotto Bayern savjetuje svim igračima da redovito provjeravaju svoje listiće. Potraga za dobitnicima se nastavlja.