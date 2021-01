Plenković o Žiniću: Izbori su za tri mjeseca. Šteta je tu, hoću da se sve rasvijetli

Izbori su tu za tri mjeseca, mi ne možemo tu ništa, rekao je danas premijer Andrej Plenković odgovarajući na pitanje hoće li sisačko-moslavački župan Ivo Žinić dočekati kraj mandata.

– Šteta je tu i ja hoću da se to sve skupa rasvijetli i ispitaju te okolnosti – kazao je nakon aktualnog prijepodneva u Saboru, piše HRT, a na potpitanje 'što ako Žinić sam podnese ostavku' kaže:

– Mislim da ste vi na dobrom tragu, da je to jedini način. Drugog načina nema.

Na pitanje je li mu sve jasno vezano za Žinićevu imovinu odgovorio je da nije te da se nije puno promijenilo što se tiče njegovih saznanja od jučer navečer do danas. Dodao je kako je postojala medijska hajka koja je imala za cilj stigmatizirati vlast zbog poslijeratne obnove te istaknuo da je svega 1,8 posto objekata dobilo crvenu naljepnicu.

– Nitko od oporbenih zastupnika nije spomenuo istražno povjerenstvo, jeste li primijetili? Zucnuli nisu o tome. Nakon hajke stigle činjenice, istražno povjerenstvo nije tema. Ja sam očekivao barem deset pitanja – rekao je Plenković.

– Mi nemamo nikakav interes da se to sve skupa ne razotkrije do najsitnijih detalja – poručio je Plenković.

Na pitanje novinara o informaciji da je Žinić spornu kuću dobio još u travnju 1995. odgovorio je da mu to nije poznato.

– Ne znam kako su to mogli, to mi nije jasno. Ja taj podatak nemam. Mislite da ja kao premijer imam vremena ići raditi screening imovine tolikog broja dužnosnika? Nemam. Nije realno. Ima tko će to raditi. Porezna radi svoj posao, ali neće o tome mene obavještavati – kazao je Plenković.

Plenković je sisačku gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček (SDP) optužio da nastoji politički profitirati iz situacije u kojoj joj država i sve institucije pomažu.

– To vam je sve demagogija i populizam na N-tu, da se tu dobro razumijemo – poručio je.