Sud odlučio: Pozder izlazi iz Remetinca, branit će se sa slobode. Petrač ostaje iz rešetaka

Za Sašu Pozdera ipak je izgleda ispala treća sreća, jer prihvaćena njegova jamčevina od 200.000 eura kao zamjena uza istražni zatvor koji mu je određen lani u studenom. A to znači da će nakon što na račun suda uplati tih 200.000 eura, biti pušten da se u nastavku afere Mikroskopi u kojoj je upravo optužen, biti pušten da se brani sa slobode.

Inače, Pozder je jamčevinu nudio i kada je lani u studenom uhićen. Tada je ponudio 100.000 eura, no sudac istrage je jamčevinu lani odbio. Pozderu je lani u studenom istražni zatvor bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega. U odnosu na njega bilo je predloženo ispitivanje 21 svjedoka, a kada su oni ispitani, prestali su postojati razlozi za istražni zatvor po toj osnovi. No ostala je opasnost od bijega, koja se, prema ZKP-u, može anulirati nuđenjem jamstva i mjerama opreza koje se onda u tom slučaju zamjena za istražni zatvor.

Kada je Pozderova obrana polovinom svibnja kao jamstvo ponudila 690.000 eura vrijednu kuću Nikole Petrača, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda je smatrao da bi to, uz obvezu da se Pozder redovito javlja policiji te da m se oduzmu putne isprave, bila dovoljna garancija da neće pobjeći iz Hrvatske. Tim više jer ima hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište Skradinu te je odgovorna osoba tvrtke Medical Innovation Solutions koja ima sjedište u Zagrebu. Prema stavu suca istrage, sve navedeno bilo bi garancija da Pozder neće nakon izlaska iz Remetinca napustiti Hrvatsku jer postoje spone koje ga s Hrvatskom vežu.

Međutim, USKOK je tada bio drugačijeg stava, a s njihovim argumentima se složilo i izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koje im je prihvatilo žalbu i Pozdera do daljnjeg ostavilo u Remetincu. Obrazlažući zašto, naveli su da nije sporno da Pozderova tvrtka ima sjedište u Zagrebu, no naveli su da je tvrtka istog naziva osim u Hrvatskoj, osnovana i Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i UAE, što je po stavu USKOK-a i izvanraspravnog vijeća, značilo da tvrtka nije na trajniji način povezana s Hrvatskom.

Osim toga, Pozder je u Hrvatskoj pokrenuo stečaj tvrtke i stvarno ne živi u Hrvatskoj iako ima prijavljeno prebivalište u Skradinu, već stvarno živi u Srbiji. U susjednoj državi žive mu supruga i djeca, od kojih je troje maloljetno. Iako od četvero njegove djece, troje formalno ima prijavljeno prebivalište Hrvatskoj, oni u Hrvatskoj ne žive, kao ni Pozder. Nadalje, on i njegova supruga su direktori Medical Innovation Solutions u Srbiji, tvrtke osnovane 2019. koja je za razliku od one sa zagrebačkom adresom još aktivna.

Da bi dokazao svoje tvrdnje da Pozder nije poslovno ni privatno vezan uz Hrvatsku, USKOK je provjerio i koliko je puta od 2020. do uhićenja Pozder prelazio granicu između Hrvatske i Srbije. I utvrdio je da je to radio dosta puta, odnosno da je tijekom tog vremena iz Srbije dolazio u Hrvatsku radi duljih ili kraćih mahom poslovnih razloga. Tijekom tih dolazaka Pozder je išao na kongrese ili povremeno boravio u Skradinu, što je i za USKOK i za izvanraspravno vijeće bio dokaz da Pozder stvarno ne živi u Hrvatskoj te da je njegov i poslovni i obiteljski život u Srbiji. Sve to, povezano sa sumnjama da je počinio ozbiljno kazneno djelo za koje mu u slučaju osuđujuće presude može biti izrečena i višegodišnja kazna zatvora, razlog su zašto postoji, smatrali su u svibnju USKOK i izvanraspravno vijeće, opasnost od njegovog bijega. Kojeg očito po njihovom stavu ne bi spriječila ni činjenica da bi Pozder svoj izlazak iz Remetinca jamčio 690.000 eura vrijednom nekretninom svog suoptuženika, bez koje bi taj suoptuženik u slučaju Pozderovoj bijega ostao.

S obzirom na to da je USKOK-ova žalba je u svibnju prihvaćena, Pozderu je tada istražni zatvor bio produljen. No u međuvremenu se Hrvoje Petrač sam predao i završio u Remetincu, te su, on i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač priznali ono za što ih USKOK sumnjiči. To je priznao i Pozder, optužnica je podignuta pa će se on u nastavku postupka braniti sa slobode.

Trojicu Petrača, Pozdera, Vilija Beroša, bivšeg ministra Andreja Plenkovića, liječnike Krešimira Rotima i Gorana Roića te Tomu Pavića USKOK tereti da su bili dio zločinačkog udruženja koje je bolnicama prodavalo medicinsku opremu po znatno prenapuhanim cijenama. Što se tiče Petrača, njemu je istražni zatvor za sada produžen, no vjerojatno će i on u neko dogledno vrijeme ponuditi jamčevinu.