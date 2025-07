Petrača terete da je dogovorio 75.000 eura mita za Beroša kako bi osigurao kupnju medicinskih uređaja po prenapuhanim cijenama

Istraga u aferi Mikroskopi , koja je lani u studenom počela kao prvoklasni političko - pravosudni triler, koji je uključivao dvije istovremeno pokrenute istrage zbog sličnih inkriminacija, ali različitih aktera, sada je okončana podizanjem optužnice. Tu je optužnicu protiv aktera spomenute afere, koja je lani dobro uzdrmala i pravnu i političku scenu, zbog činjenice da je opet bio uhićen još jedan aktualni ministar Andreja Plenkovića, podigao USKOK. I to protiv Hrvoja Petrača, koji se nakon što je osam mjeseci bio nedostupan, prošli tjedan samoinicijativno pojavio na vratima Remetinca u kojem i dalje boravi, Vilija Beroša, bivšeg Plenkovićevog ministra zdravstva, Saše Pozdera, srbijanskog poduzetnika koji upravo treći put nudi jamčevinu za izlazak iz Remetinca, Tome Pavića, Novice i Nikole Petrača, te liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima. Osim njih osmorice, optužene su i dvije tvrtke: Pozderova Medical Innovation Solutions i Gala Plus Nekretnine, Nikole Petrača te privatna poliklinika Krešimira Rotima.

USKOK osmoricu optuženika tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz kaznenih djela koja uključuju davanje i primanje mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem i pranje novca. Neke se tereti i za primanje mita i nezakonito pogodovanje van zločinačkog udruženja dok se optužene tvrtke terete za davanje i primanje mita, mita, nezakonito pogodovanje i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja. Prema navodima USKOK-a, optuženici su proračun oštetili za oko 740.909 eura. Beroša se tereti da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 75.00 eura, za Pavića ne znaju kolika je nepripadna imovinska korist, za Roića navode da je 25.000 eura, dok se Pozderova tvrtka nepripadno okoristila za 474.351 eura, tvrtka Nikole Petrača za 266.557, a Rotimova privatna poliklinika za 115.000 eura.

Sve navedeno odnosi se na prodavanje medicinske opreme po prenapuhanim cijenama hrvatskim bolnicama, pri čemu je po tvrdnjama USKOK-a, Beroš odigrao značajnu ulogu jer ga terete da je Petračima i Pozderu i njihovim tvrtkama te poslove omogućio u zamjenu za mito. Optužnica je podignuta osam mjeseci od pokretanja istraga, koje su istovremeno pokrenuli USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). To je, kao što je poznato, dovelo do sukoba nadležnosti, koje je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove optuženike. To se poglavito odnosi na trojicu Petrača, koji su u ovoj priči izuzetno bitni, jer su malo prije podizanja optužnice, Nikola i Novica Petrač, kao i Pozder, nadopunili svoje obrane. U kojima su kao i Hrvoje Petrač, nakon dragovoljne predaje, priznali za što ih USKOK tereti, čime su u vrlo nepovoljan položaj, stavili Beroša. Koji bi mogao postati još nepovoljniji ako se točnim pokažu neslužbene informacije, da su ta priznanja pratili i neformalni pregovori oko mogućih nagodbi s USKOK-om.

Što se tiče optužbi, USKOK Hrvoja Petrača tereti da je od sredine 2022. do kraja listopada 2024. u Zagrebu, Splitu i Osijeku, u zajedničko djelovanje povezao Beroša, Pozdera, Pavića te svoje sinove Novicu i Nikolu, a cilj im je bio, kako navodi USKOK, da steknu nepripadnu materijalnu korist za Pozderovu tvrtku, koja je registrirana za uvoz i prodaju medicinskih uređaja. Plan im je bio da se javne nabave bolnica u državnom vlasništvu, koje su nabavljale medicinsku opremu, prilagode tehničkim karakteristikama uređaja koje je prodavala Pozderova tvrtka te da se cijene tih uređaja prilagode zahtjevima Petrača i Pozdera. USKOK navodi, da je Petrač od Beroša tražio da poduzme sve potrebne radnje kojima će se osigurati provođenje bolničkih javnih nabava te da osigura da za te nabave u proračunu ima novca. Za uzvrat mu je obećao novčane nagrade, koje mu je prema optužnici isplaćivao preko Pavića. Beroš se tereti da je na Petračev zahtjev pristao te da je koristeći svoj autoritet ministra zdravstva od ravnatelja bolničkih ustanova u državnom vlasništvu tražio da organiziraju sastanke s Pozderom, na kojima im je onda Pozder prezentirao uređaje koje je distribuirala njegova tvrtka.

Bivši ministar se tereti i da je istovremeno donosio odluke na temelju kojih je u proračun osiguran novac potreban za financiranje postupaka javnih nabava tih medicinskih uređaja budući da to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava bolnica. Pozder se pak tereti da je onda za te javne nabave osiguravao izradu tehničke dokumentacije koja je u cijelosti bila prilagođena tehničkim specifikacijama tih medicinskih uređaja. Osim toga, tereti ga se i da je određivao kriterije bodovanja ponuda u postupcima javnih nabava. USKOK navodi i da je Pozder u dogovoru s Hrvojem i Novicom Petračem, određivao i nudio novčane i druge nagrade ciljanim osobama u sustavu javnog zdravstva kako bi osigurao da njegova tvrtka ima privilegirani položaj u spomenutim javnim nabavama. Što se tiče Pavića, i njega se tereti da je od Hrvoja Petrača primao novac, kako bi osigurao da Beroš napravi ono što je dogovoreno s Hrvojem Petračem. Nakon što bi medicinski uređaji po znatno većim cijenama bili prodani bolnicama, te nakon što bi novac bio uplaćen na račun Pozderove tvrtke, on je, po tvrdnjama USKOK-a s Novicom Petračem dogovarao kako da Pozderova tvrtka i tvrtka Nikole Petrača, sukladno obračunu koji su prije toga napravili Pozder i Novica Petrač, novac podijele.

Nikola Petrač se pak tereti da je Pozderovoj tvrtki isporučivao lažne fakture, kako bi se prikrilo od kud novac dolazi te stvorio privid da Pozderova tvrtka zakonito posluje. Sve navedeno su, po tvrdnjama USKOK-a, optuženici napravili najmanje pet puta. Prva nabava se odnosi na KBC Osijek, nakon što je ravnatelj od Beroša od sredine 2022. do siječnja 2023. tražio da osigura 464.529 eura za nabavu novog operacijskog mikroskopa koja nije bila predviđena godišnjim planom nabave KBC-a. Petrača se tereti da je od Beroša tražio da osigura i raspisivanje te javne nabave, ali i da Pozderova tvrtka dobije taj posao. U zamjenu za te usluge, Berošu je posredstvom Pavića plaćeno 25.000 eura, a na koncu je robotski mikroskop koji je Pozderova tvrtka kupila za 135.000 eura, KBC-u Osijek prodan za 464.363 eura plus PDV nakon što je javna nabava namještena tako da uvjete jedine zadovoljava Pozderova tvrtka koja je i jedina poslala ponudu. Za posredovanje u isplati mita Berošu i Pavić je dobio neutvrđenu novčanu nagradu, a Pozderova tvrtka se u tom poslu okoristila za 235.921. eura, kolika je razlika između nabavne i prodajne cijene.

Nakon toga je tvrtka Nikole Petrača ispostavila neistinit račun od 93.750 eura s PDV-om Pozderovoj tvrtki koji je i plaćen. Njegova tvrtka je, navodi USKOK, stekla nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, a Pozderova 160.921 eura. Sličan modus operandi je ponovljen i s Klinkom za dječje bolesti u Klaićevoj, koju je u inkriminirano vrijeme vodio Roić, kojeg je Beroš tražio da u dogovoru s Hrvojem Petračem i Pozderom od Ministarstva zdravstva inicira postupak osiguranja financijskih sredstava za provođenje javne nabave navedenog medicinskog uređaja. Petrač je iskoristio svoje prijateljske odnose s Roićem, nakon čega su on i Pozder stupili u kontakt s njim, a on se tereti da je od njih preuzeo tehničke specifikacije robotskog mikroskopa kojeg je distribuirala Pozderova firma. Roić se tereti da je nakon toga od Ministarstvu zdravstva podnio zahtjev za hitnu nabavu operacijskog mikroskopa, čiju je vrijednost po Pozderovoj uputi procijenio na oko 500.000 eura te je zatražio da se novac osigura iako nije bio predviđen godišnjim planom nabave.

Beroš se tereti da je zahtjev prihvatio te da je potpisao suglasnost za financiranje, za što je dobio 25.000 eura mita. Pozder je na koncu mikroskop kupio za 125.000 eura, a Klinici za dječje bolesti ga je prodao za 487.500 eura s PDV-om. Nakon što je novac uplaćen na račun njegove tvrtke, tvrtka Nikole Petrača je opet isporučila lažnu fakturu, ovaj put od 133.196 eura s PDV-om, čiji ej cilj bio prikrivanje traga novca. Ista stvar je napravljena i u slučaju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u kojoj je u inkriminirano vrijeme Krešimir Rotim bio predstojnik Klinike za neurologiju. Istovremeno je vodio i privatnu polikliniku, a Pozder se tereti da je iskoristio poznanstvo s Rotimom, kako bi mu u zamjenu za besplatnu isporuku mikroskopskog robota 115.000 eura njegovoj poliklinici, tražio da inicira provođenje javne nabave za isti uređaj za bolnicu. Nakon što je Rotimovoj poliklinici isporučen besplatni medicinski robot, tereti ga se da je ravnatelju KBC-a podnio zahtjev za nabavu operacijskog mikroskopa za potrebe KBC-a. Opet je specificirano da se radi o nabavi medicinskog uređaja od 456.234 eura, pa je ravnatelj KBC zatražio da se ta novčana sredstva osiguraju u proračunu.

Beroš je to odobrio, opet za mito od 25.000 eura, a bolnica je po uvećanoj cijeni kupila uređaj kojeg je Pozder prethodno platio 125.000 eura. I u ovom slučaju je tvrtka Nikole Petrača Pozderovoj poslala lažnu fakturu radi prikrivanja traga novca. No Petrač, Pozder i Beroš, nisu bili svugdje uspješni jer je u siječnju 2023. Zdravko Perko, predstojnik Klinike za kirurgiju KBC Split, odbio 100.000 eura mita koje mu je Pozder sukladno dogovoru s Hrvojem i Novicom Petračem nudio, kako bi KBC Split od Pozderove tvrtke kupio medicinski uređaj. Beroša se tereti da je na zahtjev Hrvoja Petrača 2023., tražio od Ivice Lukšića, ravnatelja KB Dubrava da na sastanak primi Pozdera, a vezano za nabavku robotskih mikroskopa. Beroš je pri tome prikrivao svoju povezanost s Pozderom i ekipom, a Pozder je s ravnateljem KB Dubrava imao najmanje tri sastanka na kojima je prezentirao produkte svoje tvrtke.

Na zadnjem sastanku, iako nije bio ni iniciran postupak javne nabave, Pozder je ravnatelju Dubrave uručio unaprijed sastavljenu ponudu svoje tvrtke u kojem je bila naznačena prodajna cijena robotskog mikroskopa u iznosu od 2,5 milijuna eura. Pozder je od ravnatelja tražio da tu ponudu dostavi Ministarstvu zdravstva ako bi se stvorile pretpostavke za osiguranje proračunskog novca za tu nabavu, što je Lukšić odbio. Lukšić je o tome obavijestio Beroša, koji se potom zanimao o sastancima koje je Lukšić održao s Pozderom i o mogućoj suradnji s Pozderovom tvrtkom. USKOK traži i da se Hrvoju Petraču i Pozderu produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Petrač još nije nudio jamčevinu, a Pozder je to napravio treći put. Ovaj put nudi 200.000 eura i čeka da se USKOK očituje, a hoće li ili neće nakon skoro devet mjeseci izaći iz Remetinca moglo bi se znati do konca ovog tjedna.