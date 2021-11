Studenti i dalje vole pivo: “Kuhamo sami, a pokrenut ćemo kuhanje i na fakultetu”

Studenti i dalje vole pivo! Oduvijek je gorki pjenušavi napitak bio omiljeno piće zagrebačke i ine studentarije, no novo doba donijelo je i novo razmišljanje – studenti pivo znaju kuhati sami. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu djeluje Studentska pivarska udruga koja broji oko 30 članova i koja iza sebe ima dva službena predstavljanja piva.

U popularnoj Pivnici Mlinarica na Ksaveru predstavljen je nedavno Tropical Stout, drugo studentsko pivo Studentske pivarske udruge. Sudeći po posjećenosti, odmah je bilo jasno da će ovaj tamni ale biti podjednaka uspjeha kao i Studentsko Blonde Ale pivo predstavljeno krajem minulog proljeća u Fakin Craft Baru u Zagrebu.

– Bilo je to iznad svih mojih očekivanja. Pripremili smo 250 litara na točionicima misleći da će nam i ostati, ali sve je otišlo do 20 sati pa sam imao problema objasniti prijateljima koji su došli kasnije da našeg piva zapravo više nema. Ali, čujem da je pivovara, u suradnji s kojom smo ga napravili, zadovoljna pa je skuhano još – kaže nam Kruno Galjar iz Studentske pivarske udruge, inače i naš kolega u Večernjem listu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 05.11.2021., Zagreb - U pivnici Mlinarica predstavljeno je Studentsko pivo

Pivo se radi u suradnji s poznatim hrvatskim craft pivovarama, pa je tako prvo Studentsko, Blonde Ale, napravljeno u suradnji s Lepim Dečkima iz Čakovca, a Studentsko 2.0, odnosno Tropical Stout u pogonu Pivovare Mlinarica.

– I Studentsko Blonde Ale i Tropical Stout mogu piti svi, nisu previše aromatična, nismo pretjerivali ni s okusom, s namjernom da privučemo što širu publiku koja ne bi bili samo kolege studenti već svi oni koje zanima probati nešto drukčije. Ovaj Tropical Stout je u osnovi američki stout, no umjesto američkih hmeljeva, odlučili smo se za europske sorte, što zbog autohtonosti, što zbog blažih aroma, objasnio nam je Kruno Galjar ističući vodstvo iskusnih pivara Edija Jendrića i Dimitra Jovanovskog.

– Nama je to zanimljivo iskustvo, neki novi proizvod koji možemo ponuditi svojoj publici, a i zabavno je podučiti mlade entuzijaste za koje nam je uvijek drago da ih ima. Oni dobivaju iskustvo kuhanja na profesionalnom pogonu što im može biti od velike koristi odluče li se i nakon fakulteta baviti kuhanjem piva, možda se negdje i zaposliti. Za ovo pivo nismo pretjerivali s cijenom baš zato da bi se što više ljudi upoznali sa Studentskim pivom – kaže Edi Jendrić dok s njim ispijamo čašu Studentskog Tropical Stouta, tamnog ale piva, pitkog, ni u čemu pretjeranog, što su mu osobine zbog kojih se našlo na svakom stolu Mlinarice te večeri.

Praksa i edukacija

– Osnovali smo udrugu, a za nju se brzo pročulo pa su se počeli javljati i studenti drugih fakulteta – kaže nam predsjednik udruge Marijan Klinar.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 05.11.2021., Zagreb - U pivnici Mlinarica predstavljeno je Studentsko pivo

Interes je za Studentsku pivarsku udrugu bio praktično instantan, pa je već u prvom valu stiglo 80 prijava. Aktivnosti studenata-pivara prepoznao je i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu koji je odobrio financijska sredstva za dva studentska projekta.

– Učinilo nam se da se na našem fakultetu premalo pozornosti pridaje tehnologiji piva. Interes kod studenata postoji, kao i potreba da se studiji na fakultetu unaprijede suradnjom s pivovarama za dobivanje praktičnog znanje koje teže stječemo na fakultetu. Krajnji je cilj pokrenuti kuhanje piva na fakultetu, kroz stručnu praksu i edukaciju. Za to već postoje preduvjeti, jer mikropivovara postoji na Prehrambeno-biološkom fakultetu. Međutim, ona se koristi tek dva puta godišnje u sklopu redovitih kolegija. Profesori i asistenti voljni su nam prepustiti korištenje mikropivovare jer su i oni svjesni koristi od toga, a nemaju vremena, niti je po planu i programu studija da sami organiziraju edukaciju. Udruga je između ostaloga zbog toga i osnovana, a kuhanje piva u suradnji s craft pivovarama donijelo bi nam sredstva koja bi omogućila organizirano kuhanje na fakultetu – kaže Marijan Klinar.

Pivo u ovoj udruzi zanima sve, ali ne kuhaju svi. Kruno s još nekim kolegama uz kuhanje brine i o vizualima za piva koji su doista atraktivni i u duhu današnjeg neovisnog, craft pivarstva. Neki su od članova već jako dobro savladali svoj zanat. Karlo Sklepić na ovogodišnjem je Hrvatskom homebrew prvenstvu, najvećem regionalnom natjecanju kućnih pivara, pobijedio u kategoriji američkih pale aleova.

Ovo nije lagan posao

– To je za mene bilo iznenađenje, ako sam medalju i očekivao, nisam mislio da će to biti u ovoj kategoriji koja je najmasovnija. Ali, ne žalim se, naravno. I prije sam slao piva, nisam prolazio tako dobro, pa je i s te strane za mene to bilo neočekivano. Skuhao sam do sada 40-50 šarži, bavim se pivom isključivo iz hobija, a ova suradnja s pivovarama dobro dođe da dobijemo izravan uvid u proces proizvodnje u ozbiljnom pogonu. I moram reći, da me pitate bih li to radio, rekao bih da nisam siguran. Napraviti dobro pivo u velikoj količini nije nimalo lako – kaže nam Karlo.

Da nije pandemije, kažu nam, bilo bi i više piva i više aktivnosti, no novi se članovi i dalje primaju, a interesa stalno ima. Kućno kuhanje piva koje se pretočilo u craft pivarstvo rezultiralo je s nekoliko stotina radnih mjesta u nas, a nastavlja biti vrlo popularnim.

– Rekao bih da je to jedan čvrsti trend koji je i dalje ono što je bio i u početku, ljudi su poželjeli nešto drugačije, shvatili su da mogu to dobiti i kod kuće. Novi okusi se traže, a s pivom je moguće dobivati doista izuzetno puno kombinacija zahvaljujući velikom broju stilova. I u tome su se našle i cure koje također cijene dobar okus a vole ga i stvarati, tako da to nimalo ne treba čuditi, naprosto velik je broj onih danas koji vole pivo iz tih istih razloga – završava Karlo.