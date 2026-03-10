Priča koja je počela s mladom Hrvaticom i njezinim povratkom iz Njemačke u Hrvatsku

U Mainzu je od 7. do 8. ožujka održano 56. međunarodno plivačko natjecanje pod nazivom „International swimming festival“, u organizaciji Mainzer Schwimmverein 1901 e.V.. Među brojnim mladim plivačima iz različitih zemalja sudjelovao je i Plivački klub Novi Zagreb. Mladi plivači iz Zagreba sa svojim trenericama Josipom Franičević i Nadom Sikra su postigli zapažene rezultate pa je tako Ana Marić (2010) osvojila 2. mjesto na 50m leđno, Ana Urek (2012) ostvarila je nekoliko prvih mjesta, uključujući 800 m slobodno i 200 m leptir, a Filip Jovićić (2010) briljirao je s prvim mjestima na 800 m i 1500 m slobodno te 200 m mješovito i Paula Jureša je osvojila tri individualna zlata.

U samom finalu natjecanja plivali su Bruno Živković, Luka Domović, Ivica Patrun. Osim muške i ženske 4×100 m mješovita i 4×100 m slobodna štafeta osvojila je prvo mjesto. Natjecanje im je pružilo priliku za međunarodno iskustvo i mjerenje snaga s jakim konkurentima. Plivači Novog Zagreba vratili su se kući s brojnim medaljama i vrijednim iskustvom iz Mainza, glavnog grada njemačke savezne zemlje Falačko-Porajnje, piše Fenix-magazin.

Priča Sarah Coha: Suradnja između plivačkih klubova iz Zagreba i Mainza započela je zahvaljujući jednoj osobnoj priči koja se s vremenom razvila u pravo sportsko prijateljstvo. Josipa Franičević, koja je neko vrijeme bila trenerica mlade Sarah Coha u Plivačkom klubu Zadar, pojasnila je da je ključnu ulogu u povezivanju dvaju klubova imala baš Hrvatica Sarah. Sarah Coha je rođena u Mainzu, roditelji su joj s Vira kod Zadra, pa je neko vrijeme trenirala za PK Zadar. Nakon toga je otišla na studij u Zagreb, gdje je nastavila prijateljstvo s trenericom Josipom koja se u međuvremenu preselila u Zagreb i počela trenirati PK Novi Zagreb. Njezina inicijativa na kraju je dovela do ideje da plivači iz Zagreba posjete Mainz.

– Sarah je kroz školovanje i plivanje povezala ljude iz oba kluba. Ta obitelj je jako vezana i uz klub u Mainzu i uz klub u Hrvatskoj, pa je njihov poziv zapravo potaknuo da ovu ideju i ostvarimo, istaknula je trenerica. U Mainz je tako doputovala skupina od 21 plivača u dobi od 12 do 20 godina. Kako kaže trenerica, posebno je važno što je s klubom došao velik broj mladih sportaša, jer takva putovanja nisu uobičajena u kalendaru natjecanja.

– Roditelji su dali veliku podršku da se organizira ovakvo putovanje, gdje djeca zrakoplovom putuju na natjecanje s klubom u inozemstvo. Nama je to zaista posebno iskustvo, naglasila je. Zagrebački plivači u Mainzu su, dodaje, doživjeli iznimno srdačan prijem, kako od kluba domaćina tako i od predstavnika grada. – Djeca naravno uspoređuju naš bazen s njihovim i uvjete treniranja. Često misle da je negdje drugdje sve puno bolje nego kod kuće, ali kad dožive ovakva putovanja shvate da su uvjeti zapravo vrlo slični i da se svugdje radi na sličan način. Najvažnije zapravo nije u kakvom objektu treniraš, nego kako treniraš, kaže trenerica.

Poseban dojam na goste iz Zagreba ostavili su ljudi i atmosfera u gradu. – Ono što nas je posebno oduševilo su ljudi. Svi su nas jako srdačno primili, u klubu, u hotelu, na bazenu, pa čak i u restoranu. Osjećamo se vrlo ugodno, a takva toplina i gostoljubivost nisu uvijek jednako vidljivi u svakom europskom gradu, dodala je. Jedan od ciljeva ovakvih susreta je i stvaranje novih prijateljstava među mladim sportašima. Iako postoji mala jezična barijera, plivači su već počeli razmjenjivati kontakte i razgovarati o treninzima i natjecanjima. – Voljela bih da se ova suradnja nastavi, bilo da plivači iz Mainza dođu k nama u Zagreb ili da mi ponovno dođemo ovdje. To bi bila lijepa nit vodilja za budućnost, i za plivače i za trenere kroz razmjenu iskustava, rekla je.

Zagrebački klub već je uputio poziv domaćinima da uzvrate posjet. Ipak, takva putovanja zahtijevaju ozbiljnu organizaciju i financijsku potporu. – Iskreno, možda ni mi ne bismo došli da domaćini nisu toliko željeli da se ovo dogodi i pomogli s financiranjem cijele priče. Zbog toga smo im posebno zahvalni, zaključila je trenerica.

Trenerica Josipa Franičević i Sarah Coha Foto: Marijana Dokoza

Luka Domović: Bilo je izazovno

Svojom ekipom zadovoljan je i i kapetan prve ekipe Luka Domović, koji je zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i dobroj organizaciji. – Zadovoljan sam svojom ekipom i cijelom organizacijom. Prvi put smo u Mainzu, bilo je izazovno, ali i vrlo lijepo iskustvo. Nadamo se da ćemo imati priliku ponovno doći i nastaviti ovu lijepu sportsku priču, rekao je Domović.

Prijateljstvo gradova traje 125 godina

Dolazak zagrebačkog kluba dodatno je potaknut i širim kontekstom prijateljstva dvaju gradova. Mainz i Zagreb već su godinama gradovi prijatelji, a upravo je obilježavanje 125. obljetnice plivačkog kluba u Mainzu billa prilika da se to prijateljstvo konkretno pokaže i kroz sportsku suradnju. Tako je nastala ideja da se u proslavu uključi i klub iz Zagreba. Naime, gradovi Mainz i Zagreb u Hrvatskoj uspostavili su svoje partnerske odnose 1967. godine kako bi potaknuli kontakte i razumijevanje između ljudi dvaju gradova. Tijekom više od pola stoljeća partnerstva, suradnja je obuhvatila kulturne, obrazovne i društvene programe, uključujući razmjene delegacija i zajedničke događaje. Na 50. obljetnicu prijateljstva održane su svečanosti u Mainzu, a gradonačelnici su potvrdili dugogodišnje prijateljstvo i obećali nastaviti suradnju i u budućnosti. Danas partnerstvo živi kroz različite kontakte i projekte, koji dodatno jačaju veze između ovih dvaju gradova u Europi.

Mlade plivače iz Zagreba je tako primio i zamjenik gradonačelnika za sport Daniel Köbler koji ih je primio u Vijećnici Grada Mainza. Tijekom prijema Köbler ih je pozdravio, istaknuo važnost međunarodnog prijateljstva i sportskih veza između Mainza i Zagreba, te im zaželio uspješan nastup na budućim natjecanjima. Atmosfera je bila prijateljska i svečana, s prigodnim riječima o dugogodišnjoj suradnji gradova i vrijednosti sporta u jačanju međugradskih i međunarodnih odnosa. Mladim članovima plivačkog kluba iz Zagreba se posebno svidio i grad Mainz, poznat i kao Gutenbergov grad, koji ih je oduševio svojom atmosferom i gostoljubivošću.

Vito Suličić: Mainz je tih grad

Jedan od najupečatljivijih komentara dao je mladi plivač Vito Suličić, koji pliva već četiri godine. Iako je bio zadovoljan nastupom i boravkom u gradu, skromno je istaknuo da uvijek ima prostora za napredak. – Lijepo je biti ovdje i plivati, ali mislim da uvijek može bolje, rekao je kroz osmijeh, dodavši i svoj jednostavan, ali simpatičan dojam o gradu: „Mainz je tih grad!“ Njegove riječi na lijep način odražavaju doživljaj mladih sportaša koji su, osim natjecanja, imali priliku upoznati i ljepote ovog povijesnog grada te ponijeti kući nova iskustva i uspomene.