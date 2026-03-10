Naši Portali
Energetski suverenitet Europe

Hrvatska želi novi nuklearni program: Plenković predstavio plan na summitu u Parizu

10.03.2026.
Europa danas koristi gotovo trećinu svjetskog nuklearnog parka. Ipak, na nju otpada tek nešto više od desetine novih kapaciteta koji su trenutačno u izgradnji. - kazao je Plenković.

U sadašnjem geopolitičkom kontekstu, obilježenom ruskom agresijom na Ukrajinu i ratom na Bliskom istoku, jasno je da energetska sigurnost više nije apstraktan pojam - ona je strateška nužnost, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković. To je kazao u svom izlaganju na 2. summitu o nuklearnoj energiji koji se danas održava u Parizu, pod predsjedanjem francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Nastavak govora predsjednika Vlade u toj prigodi donosimo u cijelosti. „Nuklearna energija danas ponovno zauzima mjesto koje joj pripada u energetskoj politici Europske unije. Kao niskougljična i upravljiva tehnologija, ona je nezaobilazna ako želimo ostvariti ambiciozne ciljeve dekarbonizacije Europske unije do 2050. i ojačati našu energetsku neovisnost. Europa danas koristi gotovo trećinu svjetskog nuklearnog parka. Ipak, na nju otpada tek nešto više od desetine novih kapaciteta koji su trenutačno u izgradnji.

To jasno pokazuje da je Europa zaostala u novom ciklusu razvoja civilne nuklearne energije. Hrvatska je među državama koje proizvode nuklearnu energiju Suočena s tim stanjem, Hrvatska želi aktivno pridonijeti ponovnom zamahu nuklearne energije u Europi. Suprotno onome što pokazuju većina međunarodnih statistika, Hrvatska je među državama koje proizvode nuklearnu energiju.

Hrvatska je, naime, suvlasnica, u jednakim udjelima sa Slovenijom, nuklearne elektrane Krško, koja se nalazi na slovenskom teritoriju. Električna energija koja nam pripada stoga nije uvozna - ona se prenosi na hrvatski teritorij. Ona čini približno dvadeset posto naše proizvodnje i šesnaest posto naše potrošnje električne energije. Razvoj civilnog nuklearnog programa u Hrvatskoj Na nacionalnoj razini stvaramo uvjete za razvoj civilnog nuklearnog programa u Hrvatskoj.

Prošloga smo tjedna predstavili novi zakon kojim se uspostavlja okvir za civilni nuklearni program, temeljen na naprednim tehnologijama. Cilj je osigurati sigurnu i održivu proizvodnju električne energije u skladu s europskim standardima. U tom kontekstu posebnu važnost imaju mali modularni reaktori - SMR - jer mogu odgovoriti na izazove rokova izgradnje i nadzora troškova. U tom je duhu Hrvatska pristupila Nuklearnom savezu. A budući da moramo već danas pripremati tehnologije sutrašnjice, uključeni smo i u europski program nuklearne fuzije, osobito kroz velike projekte poput ITER-a i DONES-a.

Uvjeren sam da će fuzija osigurati kontinuitet nuklearne energije i nakon 2050. U svijetu obilježenom neizvjesnošću nuklearna energija - fisija danas, fuzija sutra - strateški je izbor za dekarbonizaciju, konkurentnost i otpornost Europe. U svojoj biti to je prije svega pitanje energetske neovisnosti i političkog suvereniteta. Jer Europska unija uvozi gotovo šezdeset posto energije koju troši, uključujući gotovo svu svoju naftu i plin. Smanjiti tu ovisnost gospodarski je i geopolitički imperativ. Nuklearna energija neće riješiti sve naše energetske izazove. Ali bez nje ne postoji vjerodostojno rješenje.“

