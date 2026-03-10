Brnjac u EP: 'Naš zadatak je da mlade obitelji imaju ključ vlastitog doma'

Europski parlament danas je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio Izvješće o stambenoj krizi u Europskoj uniji – jednom od najvećih socioekonomskih izazova današnje Europe. Rastuće cijene stanova i nedostatak priuštivog stanovanja sve više pogađaju mlade, obitelji srednjih primanja i lokalne zajednice diljem Europe. Usvajanje izvješća pokazuje političku volju Europskog parlamenta za žuran pronalazak europskog odgovora na stambenu krizu.

'Među ključnim osobama u oblikovanju tog plana je zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, koordinatorica Europske pučke stranke u Odboru za stambenu krizu (HOUS), koja je aktivno sudjelovala u izradi izvješća te je kroz svoje amandmane istaknula kako je potrebno snažnije usmjeravanje europskih fondova nakon 2027. godine na stvarnu izgradnju stanova u novom europskom proračunu, potrebu za regulacijom kratkoročnog najma, važnost obnove zapuštenih industrijskih zona te jasan stav da EU treba pomoći u uklanjanju prepreka i stvaranju boljih uvjeta, a ne dodatno opterećivati tržište novim pravilima', javljaju u priopćenju.

U svom obraćanju na plenarnoj sjednici Brnjac je upozorila da milijuni Europljana danas strahuju da si neće moći priuštiti vlastiti dom. 'Mladi rade, obrazuju se i grade karijere, ali sve češće imaju osjećaj da je osiguravanje stambenog pitanja, koje je generacijama prije njih bilo normalno, danas postalo nedostižno. A bez doma nema ni obitelji, ni planiranja budućnosti, ni demografske stabilnosti', poručila je Brnjac.

Naglasila je da Europa ima ozbiljan problem nedovoljne ponude stanova. Prema procjenama Europske komisije, u EU se godišnje izgradi oko 1,6 milijuna domova, dok je za zadovoljavanje potrebe za priuštivim stanovanjem nužno izgraditi još najmanje 650 tisuća dodatnih stanova. Zato je pozvala Europsku komisiju da što prije predstavi Paket za pojednostavljenje stanovanja, kojim bi se smanjila birokracija, ubrzala gradnja i obnova te uskladila pravila. Posebno je istaknula da građevinske dozvole moraju postati potpuno digitalne i znatno brže, s ciljem izdavanja u roku do 60 dana, što je bio jedan od prioriteta europskih pučana tijekom pregovora o izvješću.

Brnjac je također naglasila da je potrebno mobilizirati zemljišta za gradnju priuštivih stanova, te pojednostaviti zakone na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou koji utječu na zoniranje, prostorno planiranje i gradnju. 'Države članice također trebaju koristiti poticajne porezne okvire kako bi mladima i obiteljima olakšale pristup stanovanju, što Hrvatska već čini', istaknula je Brnjac.

Dodala je i da je nužna regulacija kratkoročnog najma kako bi se uspostavila ravnoteža između razvoja turizma i prava lokalnog stanovništva na priuštivo stanovanje, osobito u obalnim, otočnim i turističkim područjima. 'Moramo se odgovorno uhvatiti u koštac s kratkoročnim najmom, ne kako bismo onemogućili turizam, nego kako bismo postigli ravnotežu: cilj je da turizam donosi razvoj, ali da lokalno stanovništvo može ostati živjeti u svojoj sredini', naglasila je.

Brnjac se osvrnula i na istup SDP-ova zastupnika Marka Vešligaja, istaknuvši kako je predsjednik njegove stranke nedavno mladima poručio da se trebaju pomiriti s najmom stanova, dok on i njihovi kolege stanuju u vlastitim nekretninama, i kupuju stanove kao koordinatorica Možemo! 'Građanima ne treba poruka da će cijeli život biti podstanari. Naš cilj mora biti omogućiti mladima da dođu do vlastitog doma', poručila je Brnjac.

Dodala je kako je Hrvatska među rijetkim državama koje već provode konkretne politike za povećanje priuštivog stanovanja - od izgradnje stanova za mlade diljem zemlje, od Omišlja do Osijeka, do donošenja zakona o priuštivom stanovanju kojim se sprječavaju špekulacije na tržištu nekretnina te zakona koji jača sigurnost najmodavaca i najmoprimaca. 'Istovremeno, u Zagrebu, gdje vlast čine Možemo i SDP, nakon pet godina mandata nije izgrađen niti jedan stan za priuštivo stanovanje', istaknula je Brnjac.

Brnjac je podsjetila i da Hrvatska već provodi konkretne mjere za povećanje ponude i priuštivosti stanovanja, uključujući paket zakona koji je predstavio potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, Zakon o priuštivom stanovanju koji je trenutno u saborskoj proceduri, javni poziv APN-a za priuštivi najam praznih stanova, 4.729 zahtjeva mladih za povrat poreza na prvu nekretninu te činjenicu da je 346 stanova u izgradnji, dok je još 515 stanova u fazi pripreme diljem Hrvatske, s konačnim ciljem izgradnje ukupno 8.000 stambenih jedinica za prodaju i najam do 2030. godine.

Tijekom govora na plenarnoj sjednici, Brnjac je simbolično pokazala ključ, poručivši da on za milijune Europljana predstavlja sigurnost, dostojanstvo i mogućnost planiranja budućnosti. 'Naš zadatak je da mladi ljudi u Europi ne sanjaju o ključu, nego da ga stvarno drže u ruci i otključaju vrata svojega doma', zaključila je Brnjac.

FOTO/VIDEO Sarajevska iz zraka! Nazire se kraj milijunskog zahvata, ovo je rok završetka radova



