MJEŠTANI ČULI PUCNJAVU

BiH: Tragedija kod Banje Luke, pronađena tijela oca i sina

Prosvjed zdravstvenih radnika u Mostaru
Denis Kapetanovic
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
10.03.2026.
u 16:40

Njih su dvojica bili sami u kući nakon što je supruga odnosno majka u jutarnjim satima otišla na posao

Beživotna tijela dvojice muškaraca pronašla je u utorak policija u okolici Banje Luke a preliminarne informacije ukazuju kako je riječ o ocu i sinu te da je u pitanju ubojstvo i samoubojstvo. Iz policijske uprave u tom gradu pojasnili su kako su oko podneva dobili informaciju o dva beživotna tijela u selu Šušnjari. Policija i tužitelj su očevidom utvrdili kako je riječ o 51-godišnjaku inicijala N.R. i 28-godišnjaku inicijala LJ. R. Tužitelj je naložio obdukciju tijela radi utvrđivanja točnog vremena i uzroka smrti kao i vještačenje koje bi trebalo utvrditi prisutnost barutnih čestica na tijelima.

"Nezavisne novine" citirale su mještane koji su potvrdili kako su stradali otac i sin te da su se iz njihove obiteljske kuće čuli pucnji. Njih su dvojica bili sami u kući nakon što je supruga odnosno majka u jutarnjim satima otišla na posao. "Tko je na koga pucao ne znamo", kazao je izvor. Otac je, kazali su mještani, bio građevinski radnik dok je sin bio zaposlen u Sloveniji a u Šušnjare je dolazio tek povremeno.
Ključne riječi
Banja Luka tijela BiH

